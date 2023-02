Restyling Alfa Romeo Giulia e Stelvio 2023

Il momento del restyling della Giulia e della Stelvio è arrivato: mirato, essenziale negli aspetti che riguardano lo stile della carrozzeria e degli interni, utile per migliorare il comfort di bordo e il piacere di guida. In sostanza, l’essenza di Alfa Romeo Giulia e Stelvio resta la stessa, apprezzata da tutti, addetti ai lavori e appassionati, ma ora i due modelli del Biscione portano in dote una ventata di freschezza che li rende ancora più interessanti.

Le novità esterne

Alfa Romeo Giulia e Alfa Romeo Stelvio erano belle già anni fa, quando furono presentate sui mercati di interesse. La loro originalità ha resisitito negli anni agli attacchi di una concorrenza molto agguerrita, perchè queste due vetture sanno essere sempre molto affascinanti. Ora, si vestono anche con i fari tripli full led matrix e con la nuova forma del trilobo, due elementi che regalano a Giulia e a Stelvio aggressività e dinamicità. Se si osservano da fuori e ci si concentra sul loro sguardo luminoso, ci si rende conto della raffinatezza stilistica e della sensualità emanata dai nuovi fari anteriori. In generale, le loro vesti oggi sembrano più fresche e ancora più apprezzabili.

Le novità degli interni

Una volta entrati in abitacolo, ci si trova davanti la strumentazione (tutta digitale) incastonata nel cruscotto “a cannocchiale” di stampo Alfa Romeo. Le schermate che contengono le informazioni per il guidatore si possono configurare in diversi stili e contenuti (come sulla Tonale) e tra queste ce ne è una chiamata Heritage, che regala una grafica ispirata alle Alfa Romeo di una volta. Il software dell’inotainment delle nuove Giulia e Stelvio è stato migliorato con una tecnologia più moderna che ha contribuito ad offrire più funzioni, così come un passo avanti è stato fatto nella logica di navigazione all’interno dei menu. La connessione alla rete permette di usufruire dei servizi Alfa Connect Services e di ricevere automaticamente gli aggiornamenti, mentre la tecnologia NFT traccia e aggiorna costantemente l’identità digitale dell’Alfa Romeo che si possiede in tutti i suoi dati.

La gamma, gli equipaggiamenti e i prezzi

Nuovo restyling, nuova composizione della gamma, nei suoi allestimenti, motori e prezzi. La base di partenza dell’Alfa Romeo Giulia è la Super, che parte da 54.550 euro della versione a benzina da 280 CV Q4 e da 47.050 euro della diesel da 160 CV. Gli altri allestimenti in gamma, a salire, sono lo Sprint, Ti e Veloce. Per quanto riguarda la Stelvio il listino di attacco della benzina parte da 60.650 euro (per la 280 CV Q4) mentre la diesel ha un costo di partenza di 53.150 euro per la 160 CV a trazione posteriore. Fa il suo debutto su Giulia e Stelvio MY 2023 la serie speciale “Competizione”, che porta in dote il nuovo colore esclusivo grigio opaco Moon Light.