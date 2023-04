Alfa Romeo Stelvio 2026: ecco come cambierà il SUV del Biscione [RENDER]

Alfa Romeo Stelvio 2026 è la seconda generazione di quello che è stato il primo vero SUV nella lunga storia della casa automobilistica del Biscione. Il modello è stato di recente confermato dal numero uno del brand premium di Stellantis, l’amministratore dleegato Jean-Philippe Imparato. Il suo arrivo sarà una delle prossime novità di Alfa Romeo insieme ad un SUV compatto che vedremo nel 2024 e alla nuova generazione di Alfa Romeo Giulia che invece farà la sua apparizione entro la fine del 2025.

Ecco come potrebbe apparire Alfa Romeo Stelvio 2026

A proposito di Alfa Romeo Stelvio 2026 sappiamo che nascerà su piattaforma STLA Large e che dovrebbe avere dimensioni leggermente maggiori rispetto al modello attuale. Questa vettura sarà solo elettrica e avrà una gamma di motori piuttosto vasta che andrà dalla entry level che dovrebbe disporre di circa 350 cavalli per passare alla Veloce con 800 cavalli fino ad arrivare alla top di gamma Quadrifoglio che invece di cavalli ne avrà ben 1.000.

Per quanto riguarda il design Alfa Romeo Stelvio 2026 rispetto al modello attuale non dovrebbe subire una rivoluzione ma una evoluzione. Quindi l’auto, esteticamente parlando non sarà troppo diversa dal modello attuale. Il capo del design del Biscione Alejandro Mesonero-Romanos ha già detto che il suo obiettivo sarà quello di dare ancora più personalità a questo veicolo che nei prossimi 10 anni continuerà ad avere un ruolo molto importante nella gamma di Alfa Romeo che intende diventare un brand premium globale. A proposito di questo modello, vi mostriamo un recente render del designer e creatore digitale Kelsonik che immagina così il futuro SUV di Alfa Romeo.