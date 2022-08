Lamborghini Urus G-Power: più potenza per il SUV

La Lamborghini Urus G-Power è l’ultima creazione del Brand di tuning tedesco, che dopo essersi dilettato con successo con auto di marchi teutonici come BMW, Porsche e Mercedes, adesso ha messo le mani sul grande SUV sportivo del Toro. Il lavoro svolto si è occupato di modifiche estetiche e meccaniche, per esaltare le prestazioni di un veicolo che già di per sé è celebre per avere un comportamento su strada molto aggressivo. Con questa cura vitaminica l’italiana arriva alla soglia dei 780 CV, un traguardo di tutto rispetto.

Due livelli di potenza

Le modifiche al 4.0 V8 biturbo, che nella configurazione stock sviluppa 650 CV e 850 Nm, hanno portato alla possibilità di scegliere fra due range di potenza molto interessanti. Nella prima opzione la Urus arriva fino a 740 CV e 950 Nm grazie solo a una nuova mappatura della centralina, per chi invece cerca qualcosa di più, può optare per il kit da 780 CV e 1.000 Nm che considera anche un impianto di scarico ad alte prestazioni. Il tuner tedesco ha anche annunciato che in un prossimo momento ci sarà la chance di incrementare ancora di più la potenza con un’altra variante da 830 CV.

Modifiche estetiche

Come abbiamo detto, le modifiche non hanno riguardato solo ciò che si nasconde sotto all’ampia mole della Urus, ma hanno riguardato anche l’abito stesso. Si possono richiedere numerose personalizzazioni estetiche. Il pacchetto di G-Power prevede un paraurti più aggressivo con tanto di splitter e dettagli arancioni, mentre al posteriore compare uno spoiler in carbonio integrato nel tetto e un nuovo diffusore che lascia spazio a terminali di scarico più massicci rispetto a quelli offerti di serie da Lamborghini. Sono inediti anche i cerchi in lega, ora da 24” e razze a forma di Y. All’interno sono stati aggiunti dei rivestimenti in alcantara nera e arancione per creare il perfetto abbinamento con la carrozzeria.

Lamborghini Urus G-Power: prezzo in sede

Per parlare di prezzi bisogna recarsi in Germania, precisamente a Brunsbüttel, nelle officine di G-Power per conoscere i dettagli economici delle modifiche della Lamborghini Urus. Il tuner tedesco infatti non ha pubblicamente annunciato le tariffe per cambiare volto e anima al SUV italiano.