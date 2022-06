Il figlio di Ben Affleck “botta” la Lamborghini Urus del concessionario [Video]

Piccola disavventura per Ben Affleck. Il divo statunitense, vincitore di due Premi Oscar, si era recato in un salone d’auto di Los Angeles, per noleggiare un modello di lusso, insieme alla compagna Jennifer Lopez e al figlio Samuel. Le attenzioni si sono concentrate subito su una Lamborghini Urus di colore giallo. Del resto, fra i SUV, è quella con maggiore carattere. I tre osservano da vicino l’esemplare, ma quando la scelta sta prendendo forma accade l’imprevisto.

L’incidente della Lamborghini Urus

Il piccolo, seduto al posto guida, inserisce la retromarcia, andando a colpire l’auto dietro. Per fortuna, né lui né Jennifer Lopez, che nel frattempo si era accomodata nella parte posteriore dell’abitacolo (forse per valutare il comfort del modello), si sono fatti male. Qualche ferita di piccolo taglio, invece, per le due vetture coinvolte nel crash. A scongiurare il peggio ci ha pensato il fatto che nell’area di sosta, i due SUV protagonisti dell’incidente, si trovavano in posizione molto ravvicinata, anzi quasi attaccati.

Una piccola disattenzione all’origine del crash

Ben Affleck's 10-year-old son crashed a rental Lamborghini after getting behind the wheel. https://t.co/UAAgv4NCmU — TMZ (@TMZ) June 26, 2022

Purtroppo quando Samuel si è messo al volante, la Lamborghini Urus era stata lasciata inavvertitamente accesa. Così gli è bastato poco per combinare il piccolo guaio. Come si dice in casi del genere, tutto è bene quel che finisce bene. Siamo che felici che i protagonisti della vicenda siano rimasti illesi. I lievissimi danni rimediati dalle auto sono perfettamente riparabili, con poca spesa, specie tenendo conto della solidità economica di Ben Affleck, che vanta una carriera cinematografica brillante e di grande successo.

Il SUV del “toro” non ha rivali

Nel video in coda al post, si vede il piccolo figlio scendere dal vistoso SUV per andare a controllare di persona i danni. Evidentemente ha capito bene di aver fatto, in qualche modo, un casino. Un segno di maturità, che gli fa onore. Ai più curiosi diciamo che Samuel è il terzogenito di Ben Affleck e Jennifer Garner. Sulla Lamborghini Urus non bisogna aggiungere molto. Si tratta del SUV più esotico e prestazionale in commercio, ma presto dovrà fare i conti con la Ferrari Purosangue, eretica espressione del mito di Maranello.