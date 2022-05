Colori auto particolari: la Lamborghini Urus Arcobaleno

A volte i proprietari di modelli esclusivi, come la Lamborghini Urus, scelgono dei colori auto particolari. Non sempre si tratta di tinte fuori catalogo messe a disposizione degli owner dalle stesse case. Quando ci si affida ai reparti tailor made resta un certo livello di controllo, per evitare stravaganze fuori dal galateo dei marchi. Qualcuno, però, osa di più, spingendosi oltre i confini del buon gusto. Un esempio giunge dal video odierno, girato a Scottsdale (Arizona), che mostra un esemplare del SUV di Sant’Agata Bolognese trasformato in una sorta di arcobaleno stradale.

I toni cangianti prodotti dalla luce sulla carrozzeria di questa Lamborghini Urus sono dovuti al particolare trattamento della pellicola scelta per il wrapping. Ne deriva una miscela insolita e stravagante, poco intonata al tema dell’eleganza. Così l’imponente vettura emiliana diventa ancora più vistosa, come se non fosse già appariscente di suo, specie in tinta Arancio Borealis o Verde Mantis.

Colori auto particolari: la voglia di stupire

Lamborghini Urus by Mansory ed MTM Guarda le altre 8 fotografie →

Qui il proprietario si è voluto spingere oltre, cercando gli eccessi a tutti i costi. Desideroso di colori auto particolari, ha trovato nelle pellicole adesive la sua risposta. Non vi dico il mio parere sul risultato in stile arcobaleno, perché sarebbe scortese nei confronti di chi ha commissionato l’opera… Penso che avrete intuito. Sono convinto che molti di voi siano sulla mia stessa lunghezza d’onda.

La Lamborghini Urus è un veicolo insolito del listino del “toro”. Il suo debutto in società è avvenuto nel 2018. Chi è cresciuto coi miti delle Miura e delle Countach ne vive con disagio la presenza, anche se i numeri di mercato premiano la scelta dei manager. Io lego il nome Lamborghini a ben altre vetture, ma forse appartengo a una razza in via d’estinzione. Questo SUV si colloca al vertice prestazionale nel suo segmento.