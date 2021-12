Lamborghini Urus Evo: le ultime indiscrezioni sul restyling

Nel corso della primavera del 2022 sarà svelata la nuova Lamborghini Urus Evo, ovvero la Super SUV della Casa del Toro sottoposta al restyling di metà carriera. Attualmente, la vettura è impegnata nei test finali di collaudo sul circuito tedesco del Nurburgring.

Lievi aggiornamenti stilistici

Esteticamente, la nuova Lamborghini Urus Evo sarà riconoscibile per la leggera evoluzione della carrozzeria in termini di design. Infatti, tra le novità stilistiche vere e proprie figureranno solo i paraurti anteriore e posteriore ridisegnati. Per il resto, sono previsti solo leggeri aggiornamenti estetici.

Potenza incrementata a 700 CV?

A livello meccanico, invece, la principale novità della futura Lamborghini Urus Evo sarà l’adozione della tecnologia Mild Hybrid da 48V. Equipaggiata con il confermato motore 4.0 V8 biturbo a benzina, la rinnovata Super SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese sarà accreditato della potenza complessiva di almeno 700 CV.