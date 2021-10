Lamborghini Urus: l’impresa sul passo più alto del mondo

La Lamborghini Urus raggiunge un altro traguardo, grazie a una sfida che sa di grande avventura, come quella che è stata compiuta in India, sulla strada motorabile più alta del mondo in cima al passo Umling. Questo percorso si trova nella regione himalayana del Jammu e Kashmir, a oltre 5800 metri sopra il livello del mare.

La sfida è stata organizzata dalla Border Roads Organisation (BRO), dove la Urus ha dovuto affrontare delle condizioni atmosferiche estreme, a cominciare da una temperatura minima lungo il tragitto che varia da -20° a -10° e passando per una densità dell’aria molto bassa. Il percorso stradale, poi, ha presentato delle grosse asperità poiché combina ghiaia, superficie sterrata e asfaltata, oltre a raffiche di vento dalla velocità variabile tra 40 e 80 km/h, che lo rendono una delle strade più impegnative al mondo.

Il successo di questa impresa

La Lamborghini Urus ha effettuato per ben due volte questo incredibile passo montano, tra l’8 e il 9 ottobre. Il motore V8 biturbo del SUV di Sant’Agata Bolognese ha dato dimostrazione di tutte le sue capacità e versatilità nel percorrere qualsiasi terreno e adattarsi a ogni condizione. Sharad Agarwal, Head of Lamborghini India, ha così commentato questa vittoria del SUV: