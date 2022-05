Ferrari Purosangue: che sinfonia il motore V12! [Video]

Gli appassionati di musica classica probabilmente lo definirebbero come un “crescendo rossiniano”, per noi è un urlo irresistibile che lascia a bocca aperta: stiamo parlando del suono emesso dal motore V12 della Ferrari Purosangue. In anteprima assoluta, il “ruggito” del primo SUV realizzato dalla Casa del Cavallino Rampante può essere ascoltato grazie ad un inedito video spia che immortala uno dei modelli più attesi e discussi di sempre.

Ferrari Purosangue: V12 aspirato

La Purosangue sarà infatti equipaggiata con un poderoso V12 aspirato che promette una potenza record, elemento fondamentale per sfidare l’agguerrita concorrenza composta modelli apprezzatissimi del calibro di Lamborghini Urus, Bentley Bentayga e Aston Martin DBX.

Ferrari Purosangue: un urlo esagerato

Come accennato in precedenza, l’urlo del 12 cilindri della Purosangue è stato immortalato in un filmato realizzato da Varryx che mostra la vettura a ruote alte del Cavallino completamente camuffata ed impegnata nei classici test su strada che precedono il debutto dell’auto. Il fatto che si tratti di un motore V12 è stato confermato ufficialmente anche dalla Stessa Casa di Maranello, purtroppo però non sono state diramate ulteriori informazioni in merito.

Forse ibrida

Secondo le indiscrezioni, sotto il muscoloso cofano della Purosangue potrebbe battere il V12 6,5 litri da 800 CV che equipaggia anche la 812 Superfast, inoltre non si esclude che questa unità potrebbe essere abbinata ad un motore elettrico con l’obiettivo di ottenere ancora più coppia e potenza. Tra le caratteristiche che distingueranno la vettura troveremo anche un assetto decisamente più basso rispetto alle dirette concorrenti, cosa che permetterà alla Purosangue di essere velocissima anche in pista. Inoltre potrà contare su una sofisticata trazione integrale in grado di offrire la massima aderenza su ogni tipo di tracciato.

Sarà svelata entro la fine dell’anno

Per avere delle conferme bisognerà comunque attendere ancora qualche mese, infatti la Ferrarti Purosangue verrà svelata ufficialmente entro la fine di quest’anno, mentre le prime consegne saranno fissate nel corso del 2023.