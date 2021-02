Lamborghini Urus Evo: in arrivo il restyling per il Super SUV

La Lamborghini Urus sarà sottoposta al restyling di metà carriera e, per l’occasione, potrebbe essere elettrificata. La rinnovata Super SUV della Casa di Sant’Agata Bolognese debutterà sul mercato internazionale nel corso del 2022 e, molto probabilmente, sarà commercializzata come Urus Evo, proprio per sottolineare l’evoluzione tecnica rispetto all’attuale.

Infatti, oltre agli aggiornamenti estetici per la carrozzeria e l’abitacolo, è prevista anche l’adozione della tecnologia Mild Hybrid. Grazie al piccolo propulsore elettrico della hypercar Sìan, la nuova Lamborghini Urus Evo sarà accreditata della potenza complessiva di 685 CV. Inoltre, sarebbe allo studio anche la configurazione Plug-In Hybrid da quasi 800 CV di potenza complessiva, anch’essa equipaggiata con il motore a benzina 4.0 V8 biturbo abbinato all’unità elettrica dedicata.

Infine, la nuova Lamborghini Urus Evo potrebbe essere proposta anche nella versione speciale con lo stile da fuoristrada, riconoscibile soprattutto per l’estetica in chiave off-road e l’assetto più rialzato. Tuttavia, il sogno degli appassionati della Casa del Toro resta la sportiva declinazione con il propulsore a benzina 6.5 V12 aspirato, magari da 750 CV di potenza.