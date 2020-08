Lamborghini Urus by Hennessey

Di Junio Gulinelli giovedì 13 agosto 2020

Nuovo tuning per la più venduta di Sant'Agata Bolognese. Guadagna 100 CV





Se la Urus è diventata in breve tempo la Lamborghini più venduta non è certo un’auto bisognosa di miglioramenti. Con i suoi 650 CV di potenza è una delle Sport Utility più potenti al mondo.

Il preparatore Hennessey Performance ha pensato però di aggiungere un po’ di pepe alla SUV sportiva di Sant’Agata Bolognese.

Il tuning meccanico - il cui Kit ha come nome in codice HPE750 - mette sul banco di prova 100 CV extra per la Urus. Dopo il trattamento di Hennessey il V8 raggiugne 750 CV. Gli interventi hanno riguardato la centralina, riprogrammata, un nuovo sistema di scarico in acciaio inossidabile, un catalizzatore dal rendimento migliorato e un nuovo filtro dell’aria.

Come di consueto Hennessey ha centrato il suo progetto sulla parte meccanica della Urus, lasciando praticamente inviolata l’estetica.