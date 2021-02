Lamborghini Sian, due esemplari della supercar sbarcano a Londra

Normalmente l’annuncio relativo all’arrivo di una supercar in una concessionaria di auto non farebbe scalpore, a meno che non si tratti di una vettura esotica e stupefacente come la Lamborghini Siam. Due esemplari dell’ultimo bolide della Casa del toro hanno infatti lasciato la fabbrica di Sant’Agata Bolognese per arrivare della luccicante Londra. Ricordiamo che questi due esemplari fanno parte della tiratura limitata in appena 63 unità della Siam, prima vettura elettrificata della Casa emiliana e supercar di serie più potente di sempre targata Lamborghini.

Prezzo da capogiro

I due esemplari in questione fanno parte delle tre unità destinate ad altrettanti clienti della Gran Bretagna che avranno l’onore e la fortuna di mettersi al volante di questa straordinaria vettura ad altissime prestazioni. Ricordiamo che la Siam viene proposta all’astronomica cifra di 2,2 milioni di euro, ovviamente personalizzazioni escluse.

Personalizzazioni “Ad Personam”

Il concessionario che ospiterà temporaneamente le due Siam è il noto dealer HR Owen di Londra. Le due vetture risultano personalizzate dal reparto Ad Personam di Lamborghini secondo le specifiche richieste dai rispettivi proprietari. Una delle due vetture sfoggia una speciale livrea esterna Grigio Nimbus, abbinata al tetto in fibra di carbonio a vista con inserti in Rosso Mars. L’abitacolo è stato impreziosito con accostamenti cromatici in contrasto Nero Ade e Rosso Alala. Il secondo esemplare vanta invece una colorazione quasi “total black”, caratterizzata dal Nero Helene dedicato al corto vettura e abbinato al nero della fibra di carbonio a vista del cofano anteriore. Il tutto viene esaltato dai dettagli in Oro Electrum, tinta utilizzata anche per i cerchi in lega. Le tinte esterne sono riprese anche questa volta all’interno dell’abitacolo dove troviamo i rivestimenti in pelle Nero Ade con cuciture e riflessi in Oro Electrum.

Prestazioni mozzafiato

La Siam sfrutta la meccanica della Aventador, opportunamente rivista e potenziata, grazie anche all’elettrificazione. Il noto V12 6.5 litri è stato portato fino a quota 785 CV e ora può contare anche su un modulo elettrico a 48 volt che porta la potenza totale del powertrain fino a 819 cavalli. Secondo le prestazioni dichiarate dal costruttore, il bolide italiano accelera da 0 a 100 km/h in 2,8 secondi e raggiunge la velocità massima di 350 km/h. Ricordiamo che il sistema elettrificato di Lamborghini sfrutta uno schema a supercondensatori che permette di toccare livelli di potenza 3 volte maggiori rispetto ad una batteria di pari peso e una leggerezza tre volte superiore rispetto a una batteria tradizionale di medesima potenza.