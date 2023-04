Lamborghini, Stephan Winkelmann: “La resilienza dei nostri clienti è davvero incredibile”

Interessanti dichiarazioni sono state rese nelle scorse ore dal CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann alla CNBC. Il numero uno della casa automobilistica del Toro ha parlato dell’ottimo momento che sta vivendo la sua azienda nonostante le forti turbolenze che hanno colpito i mercati globali negli ultimi tempi. “La resilienza dei nostri clienti, con tutto ciò che sta accadendo negli ultimi 24 mesi, è davvero incredibile”, ha affermato Stephan Winkelmann. “Non vediamo alcun rallentamento nell’acquisizione di ordini per l’acquisto delle nostre auto.”

Il CEO di Lamborghini Stephan Winkelmann soddisfatto dall’ottimo momento della sua azienda

In particolare ciò si evidenzia nell’ottimo andamento delle vendite della recente supercar Lamborghini Revuelto che pur essendo stata presentata solo lo scorso 29 marzo ha già ottenuto un grandissimo successo commerciale con lunghe liste d’attesa e ordini che arrivano fino a due anni. Questo nonostante un prezzo non propriamente alla portata di tutti, dato che la vettura costa oltre 500 mila euro.

A proposito della Revuelto, il numero uno di Lamborghini ha aggiunto: “Il team ha lavorato duramente su questa macchina per anni. L’accoglienza dei clienti è positiva per due motivi, perché da un lato riconoscono che è una vera Lamborghini. E dall’altra parte non hanno paura di avere un’auto ibrida”.

Winkelmann ha affermato che molto probabilmente la Revuelto venderà altrettanto o forse anche meglio del suo modello top di gamma Aventador che questa auto ha sostituito nella gamma della casa automobilistica del Toro. Ricordiamo infine che Lamborghini lo scorso hanno ha realizzato il nuovo record di vendite con 9.233 veicoli venduti a livello globale. Per il 2023 è ancora presto per fare previsioni ma Winkelmann ha confermato che se le cose continueranno come avvenuto nel primo trimestre è probabile che la sua azienda ottenga un nuovo record.