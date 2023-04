Lamborghini: svelati nuovi dettagli sulla prima auto elettrica

Lamborghini sta preparando il lancio della sua prima auto completamente elettrica, anche se ci vorranno ancora alcuni anni prima che arrivi sul mercato. In un’intervista a Motor Authority, Federico Foschini – Chief Marketing and Sales Officer di Lamborghini – ha condiviso alcuni dettagli interessanti sull’EV.

In occasione del Salone di New York 2023, Foschini ha rivelato che l’auto elettrica avrà un’autonomia di almeno 483 km con una singola ricarica e dei comodi sedili posteriori. Queste informazioni si aggiungono alle dichiarazioni del CEO Stephan Winkelmann, il quale ha rivelato che il primo modello elettrico sarà una gran turismo 2+2.

Foschini ha poi sottolineato che l’autonomia di 483 km sembra essere l’obiettivo minimo per i veicoli elettrici attuali, e che i consumatori desiderano un’autonomia adeguata per fare viaggi a lunga percorrenza. Tuttavia, ha precisato che l’autonomia effettiva dipenderà dallo stile di guida adottato.

Il responsabile ha inoltre affrontato le preoccupazioni riguardo alla diffusione e alla velocità delle stazioni di ricarica, sottolineando che il team di Lamborghini sta lavorando su questi aspetti. Questi sono tra i motivi per cui l’auto elettrica verrà prodotta solo nel 2028.

Sarà il modello perfetto da abbinare alle supercar del brand

Nell’intervista, il CMO ha affermato che la gran turismo elettrica sarà un modello pratico. Dopo aver acquistato una supercar come la Lamborghini Revuelto, i clienti vorranno un veicolo più utilizzabile, e questo è il ruolo che ricoprirà l’auto elettrica misteriosa.

Proseguendo, Federico Foschini ha detto che la panca posteriore sarà comoda anche per gli adulti, sebbene non sia spaziosa come i sedili anteriori. Questi ultimi, invece, avranno una posizione simile a quella delle altre sportive dell’azienda.

Infine, lo Chief Marketing and Sales Officer ha precisato che la sensazione di guida offerta dalla GT 2+2 sarà paragonabile a quella degli altri modelli del marchio bolognese, anche se non ha specificato come intenda replicare l’esperienza offerta dai motori V8, V10 e V12 nella sua prima auto elettrica.