Lamborghini Revuelto, in arrivo la prima elettrica del Toro

Anche un mostro sacro come Lamborghini è pronto a imboccare la strada delle zero emissioni per i propri modelli annunciando l’arrivo della sua prima vettura 100% elettrica battezzata Lamborghini Revuelto. Il debutto del primo modello elettrico della Casa di Sant’Agata Bolognese e stato fissato per il 2025 dal Presidente Stephan Winkelmann.

Lamborghini Revuelto: nome depositato all’ufficio brevetti

L’ufficialità del nome Revuelto è arrivata lo scorso 25 maggio, giorno in cui negli uffici della European Union Intellectual Property Office è stata depositata la proprietà intellettuale relativa al nome della futura Lambo a zero emissioni.

Lamborghini Revuelto: GT 2+2

Oltre ad essere la prima vettura 100% elettrica della Casa italiana, la Revuelto dovrebbe portare in dote un corpo vettura da Gran Turismo 2+2, andando così a completare la gamma, già piuttosto completa di Lamborghini che attualmente può contare sul SUV Urus e sulla Supercar Huracan, mentre l’ammiraglia Aventador, uscita ormai di produzione, sarà sostituita nel prossimo futuro da una degna erede.

Potenza da vendere

La vettura dovrebbe sfruttare la piattaforma sviluppata dal Gruppo Volskwagen che sarà utilizzata sulle future Audi A6 e-tron e la Porsche Macan EV, mentre per il powertrain è lecito aspettarsi una versione ancora più prestazionale dell’unità elettrica da 470 CV e 800 Nm di coppia utilizzata dalla già citata A6 e-tron, abbinata al pacco batterie da 100 kWh.