Audi A6 e-tron: nel 2023 la versione di serie

Nel corso del 2023 dovrebbe partire la produzione della nuova Audi A6 e-tron, versione di serie dell’omonima concept car esposta al Salone di Shangai 2021 dello scorso aprile. Molto probabilmente, stando a quanto riportato dal canale Road Show di CNet, la vettura sarà svelata l’anno prossimo, con il debutto al Salone di Los Angeles 2022 in programma nel mese di novembre.

Con la piattaforma PPE

Quasi certamente, la nuova Audi A6 e-tron manterrà la sportiva carrozzeria Sportback a cinque porte della concept car, le cui dimensioni ammontano a 496 cm in lunghezza, 196 cm in larghezza e 144 cm in altezza. Inoltre, condividerà la piattaforma modulare PPE – sviluppata assieme a Porsche – con la SUV media Q6 e-tron anch’essa a propulsione elettrica.

476 CV di potenza

Il top di gamma dell’inedita Audi A6 e-tron potrebbe essere rappresentato dalla configurazione quattro a trazione integrale, equipaggiata con il doppio motore elettrico da 476 CV di potenza complessiva e 800 Nm di coppia massima, mentre il pacco delle batterie agli ioni di litio da 100 kWh garantirà fino a 700 km di autonomia massima.