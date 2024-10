Lamborghini protagonista ad Auto e Moto d’Epoca 2024

Auto e Moto d’Epoca 2024, in programma fino al 27 ottobre alla fiera di Bologna, offre molte tentazioni agli appassionati. Uno spazio di primaria importanza nel cuore degli appassionati viene guadagnato dallo stand ufficiale del Lamborghini Polo Storico. Qui sono esposte due auto che fanno vibrare le corde emotive degli appassionati: una Miura S del 1968 in restauro ed una Diablo SE 30 del 1994 conservata.

Sono modelli che spingono a mille le pulsazioni cardiache, per il loro fascino immortale. Poterle ammirare insieme è un’esperienza mistica. Questa opportunità viene offerta nella magica cornice espositiva del salone Auto e Moto d’Epoca 2024, uno degli eventi di riferimento, su scala mondiale, per le vetture classiche e di grande pregio culturale.

Qui Automobili Lamborghini ha deciso di essere presente, per il secondo anno consecutivo, con lo stand dedicato al Polo Storico del “toro”. Un dipartimento, quest’ultimo, che opera ad ampio raggio, con attività che spaziano dalla gestione dell’archivio aziendale, al restauro e alla certificazione delle auto storiche della casa di Sant’Agata Bolognese.

In poche parole, questo reparto aziendale si occupa di preservare e promuovere la storia del marchio. Per gli appassionati e i collezionisti di tutto il mondo è un punto di riferimento. Nell’edizione 2024 di Auto e Moto d’Epoca, il Polo Storico ha scelto di esporre la scocca di una Miura S del 1968, in restauro, e una Diablo SE del 1994, in cerca della certificazione di autenticità. Sono due modelli iconici, che mostrano in modo efficace le attività dello speciale dipartimento del “toro”. L’anno scorso era stato il turno di una Lamborghini Espada. Nel 2024 gli uomini della casa emiliana hanno deciso di raddoppiare la presenza. Lo stand si trova nella postazione A9 del padiglione 31 di Bologna Fiere.