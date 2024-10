Lamborghini rende omaggio alla clientela femminile negli USA

Lamborghini è tornata a celebrare il suo rapporto con la clientela femminile, ripetendo l’esperienza “SHEdrivesalambo“, giunta alla seconda edizione. Il rendez-vous è andato in scena lo scorso weekend, in Arizona, con un’emozionante avventura sulle strade tortuose delle aree desertiche attorno a Sedona, quartier generale dell’evento.

Qui si sono ritrovate 35 donne provenienti da tutti gli Stati Uniti, con almeno un’auto del “toro” in garage. La loro passione di guida per le supercar emiliane è stata appagata in sicurezza, nella suggestiva cornice ambientale scelta per l’evento, in un quadro glamour e molto attento ai dettagli, anche ai più piccoli, perché l’eccellenza non ammette compromessi al ribasso.

Fra i modelli Lamborghini partecipanti alla manifestazione, anche le Huracán Sterrato, Huracán Tecnica e Huracán STO. Presenti all’appuntamento anche la Revuelto e la nuovissima Temerario, entrambe ibride. Come al solito, l’accoglienza è stata ad altissimo livello. Le ospiti hanno alloggiato nel pittoresco Ambiente A Landscape Hotel di Sedona, una struttura ricettiva da sogno che offre il suo lusso nel modo più sostenibile.

Ad impreziosire il pacchetto riservato alle clienti Lamborghini ci hanno pensato diverse esperienze collaterali, come sessioni di yoga, bagni sonori, concerti dal vivo e, persino, un’escursione in quad tra la vegetazione selvatica dell’Arizona, al Munds Park. Un omaggio allo spirito coraggioso, avventuroso e appassionato delle donne che hanno scelto di acquistare una vettura del “toro”.

Foto | Automobili Lamborghini