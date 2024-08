Lamborghini Temerario si mostra a 360° in un video con sound

È stata svelata da pochi giorni, ma già è una regina dei social. La Lamborghini Temerario suscita grande curiosità, non solo fra gli amanti delle supercar. Questa vettura, destinata a prendere il posto della Huracán, spinge l’asticella oltre l’immaginazione. I suoi numeri e le sue trovate ingegneristiche superano le più rosee previsioni della vigilia, catapultando la sportiva d’accesso alla gamma del “toro” in una dimensione nuova, poco distante da quella dell’ammiraglia Revuelto.

Sul piano dinamico promette di essere un vero fulmine, nei contesti appropriati, non solo per l’intensità della spinta ma anche per la qualità dell’handling. In un video possiamo ammirare la Lamborghini Temerario durante la sua prima uscita. Nei fotogrammi si esplora l’auto da tutte le prospettive d’osservazione, ma il filmato offre, soprattutto, la possibilità di ascoltare il sound, in un contesto di vita reale. Pur avendo rinunciato a 2 cilindri rispetto alla Huracán e pur non essendo aspirata come quella, ha delle sonorità meccaniche gradevoli e rabbiose, con acuti rari su un modello sovralimentato. Ma qui stiamo parlando di una sportiva speciale, il cui motore è in grado di spingersi fino a ben 10 mila giri.

Ad alimentare le danze della nuova Lamborghini Temerario provvede un powertrain V8 biturbo-ibrido da 920 CV, che spinge come un forsennato. Le cifre prestazionali illustrano solo in parte l’intensità dell’azione, pur essendo al top, con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.7 secondi e una velocità massima di oltre 343 km/h. Il tutto con la giusta attenzione per il comfort, che raggiunge livelli irrituali per un’auto di questo calibro. Anche l’esperienza di guida è di altissimo profilo. Temerario è il secondo modello della gamma High Performance Electrified Vehicle (HPEV) dopo Revuelto e completa l’elettrificazione della line-up produttiva del “toro”, in seguito al debutto sul mercato di Urus SE. Rimandiamo al precedente post per gli approfondimenti tecnici. Qui lo spazio è per gli aspetti sensoriali, nutriti dal video. Buona visione!