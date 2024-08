Automobili Lamborghini ha svelato la Temerario, un’autentica rivoluzione nel mondo delle supersportive. Questo modello, presentato durante la Monterey Car Week 2024, non è solo l’ultimo arrivato nella linea High Performance Electrified Vehicle (HPEV) di Lamborghini, ma rappresenta un nuovo punto di riferimento per il segmento. La Temerario è equipaggiata con un motore ibrido V8 biturbo, capace di generare una potenza combinata di 920 CV, e vanta prestazioni da primato, ridefinendo i concetti di velocità, efficienza aerodinamica e piacere di guida.

Un motore ibrido senza rivali per Lamboghini Temerario

Il cuore pulsante della Temerario è un motore V8 biturbo completamente nuovo, sviluppato da Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Questo propulsore rappresenta un’innovazione straordinaria nel settore delle supersportive, grazie alla sua capacità di raggiungere i 10.000 giri al minuto, un risultato che lo distingue da qualsiasi altro motore di serie nel mercato attuale. Il V8 eroga 800 CV a 9.000 giri/min, mentre tre motori elettrici aggiungono ulteriori 120 CV, portando la potenza totale a 920 CV.

L’architettura del motore prevede un posizionamento compatto dei turbocompressori all’interno della “V” del motore, un design noto come “hot V8”. Questa configurazione non solo ottimizza lo spazio e la gestione termica, ma migliora anche le prestazioni complessive, garantendo una spinta costante e un’accelerazione istantanea. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi e una velocità massima che supera i 340 km/h.

Telaio e dinamica di guida avanzati

L’efficienza aerodinamica della Lamborghini Temerario è accompagnata da un telaio completamente nuovo in alluminio, costruito con una lega ultraleggera di ultima generazione. Questa soluzione non solo aumenta la rigidità torsionale, ma contribuisce anche a un’eccellente dinamica di guida, mantenendo un comfort elevato per i passeggeri. Inoltre, l’abitacolo offre più spazio rispetto a qualsiasi altra supersportiva nella sua categoria, permettendo un’esperienza di guida che non sacrifica la praticità quotidiana.

La Temerario incorpora anche il Lamborghini Dinamic Vehicle (LDV) 2.0, un sistema che sfrutta il torque vectoring elettrico per migliorare l’agilità nelle curve strette e la stabilità nelle curve ad alta velocità. Questo sistema innovativo non interviene sui freni se non strettamente necessario, ottimizzando così l’efficienza e garantendo un’esperienza di guida più naturale e intuitiva.

Esperienza multimediale

All’interno, la Lamborghini Temerario offre il sistema multimediale più avanzato nella storia del marchio. Il Lamborghini Vision Unit introduce nuove funzionalità e applicazioni che consentono di rivivere e condividere le esperienze di guida sia in pista che su strada. Il sistema Human Machine Interface (HMI) comprende tre display digitali: uno strumento principale da 12,3 pollici, uno schermo centrale da 8,4 pollici e un display passeggero da 9,1 pollici. La grafica è stata completamente ridisegnata per creare un’esperienza visiva coinvolgente e intuitiva.

I sedili sportivi regolabili elettricamente sono di serie, ma i clienti possono optare per sedili a doppia scocca in fibra di carbonio, che avvolgono i passeggeri come un guanto, offrendo un supporto ergonomico perfetto. Gli interni sono un mix raffinato di materiali di alta qualità come la fibra di carbonio, la pelle e la pelle scamosciata Corsatex by Dinamica, combinati per creare un ambiente lussuoso e sportivo allo stesso tempo.

Design esterno

Il design esterno della Temerario è un’evoluzione naturale del linguaggio stilistico Lamborghini, con linee pulite e muscolose che esprimono potenza e dinamismo. La firma esagonale delle luci diurne è stata ridisegnata, diventando un tratto distintivo riconoscibile da lontano. Ogni dettaglio, dalle prese d’aria laterali al tubo di scarico esagonale, è stato progettato non solo per migliorare l’estetica ma anche per ottimizzare le prestazioni aerodinamiche.

Il muso della vettura, con il suo design a squalo, incarna l’essenza di Lamborghini: coraggio e velocità. Il tetto funzionale dirige l’aria verso l’alettone posteriore integrato, migliorando la stabilità alle alte velocità. Anche le prese d’aria posteriori, quasi invisibili, sono state progettate per garantire un flusso d’aria ottimale al motore e ai sistemi di raffreddamento.

Modalità di guida e prestazioni

La Lamborghini Temerario offre una versatilità senza precedenti grazie a 13 diverse modalità di guida, selezionabili tramite i rotori presenti sul volante. Le modalità principali includono Città, Strada, Sport e Corsa, ciascuna ottimizzata per diverse condizioni di guida. In modalità Città, la Temerario può funzionare completamente in modalità elettrica, offrendo una potenza massima di 190 CV e zero emissioni.

In modalità Strada, la vettura combina l’efficienza del motore ibrido con la trazione integrale, garantendo una guida fluida e stabile anche su lunghe distanze. La modalità Sport, invece, enfatizza l’agilità e la reattività, con il V8 che raggiunge il suo picco di potenza e il cambio che risponde con la massima prontezza.

La modalità Corsa è dedicata alla pista, dove la Temerario esprime tutto il suo potenziale, sfruttando al massimo i 920 CV e il sistema ibrido per prestazioni senza compromessi. Il debutto del Drift Mode offre ai conducenti la possibilità di sperimentare un sovrasterzo controllato, regolabile su tre diversi livelli per massimizzare il divertimento di guida.

Innovazioni tecnologiche e sostenibilità

Oltre alle sue prestazioni straordinarie, la Lamborghini Temerario rappresenta un passo avanti significativo in termini di sostenibilità. La riduzione delle emissioni di CO2 fino al 50% rispetto ai modelli precedenti è un risultato notevole, ottenuto grazie all’integrazione del sistema ibrido e all’uso di materiali leggeri e avanzati.

Il pacco batterie agli ioni di litio, posizionato nel tunnel centrale per garantire un baricentro basso, può essere ricaricato rapidamente sia tramite una colonnina di ricarica sia tramite la frenata rigenerativa. Inoltre, la Temerario introduce il pacchetto Alleggerita, che grazie all’uso estensivo della fibra di carbonio riduce il peso complessivo della vettura di 25 kg, migliorando ulteriormente le prestazioni.

SPECIFICHE TECNICHE