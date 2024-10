Lamborghini Miura P400 del 1968 all’asta: doveroso un restauro

Una Lamborghini Miura P400 del 1968 sarà battuta all’asta da RM Sotheby’s nella sessione di vendita di Los Angeles, in programma nella giornata di sabato 26 ottobre. L’auto offerta alla tentazione dei potenziali acquirenti non è luccicante come le altre della specie, ma necessita di un importante restauro, essendo stata trascurata per 46 anni, in un magazzino isolato. Questo spiega le stime della vigilia relativamente basse: da 450 mila a 650 mila euro. Non è previsto un prezzo di riserva.

Il modello destinato a passare di mano è quello con telaio numero 3417. Si tratta del 159° esemplare dei 275 costruiti. Mantiene il motore con numeri corrispondenti. Questa Lamborghini Miura P400 era originariamente rifinita con carrozzeria gialla e interni blu. Poi fu riverniciata con altra scelta cromatica. Oggi può essere riportata alla condizioni iniziali, per proporsi come una stella sulle strade di tutti i giorni e nei più esclusivi eventi automobilistici, compresi i mitici concorsi d’eleganza. Ovviamente il lavoro di recupero sarà lungo e costoso, ma per un gioiello del genere ne vale la pena.

Stiamo parlando della madre delle supercar moderne, essendo stata la prima vettura sportiva prodotta in serie con motore posteriore di grande cilindrata. In questa generazione, il monumentale V12 da 3.9 litri di cilindrata della Lamborghini Miura P400 sviluppava una potenza massima di 350 cavalli. Incredibile il fascino della carrozzeria. Marcello Gandini, autore del suo stile per Bertone, diede vita a un vero capolavoro, destinato all’eternità. Siamo al cospetto di una delle auto più belle concepite dall’ingegno umano. La ricerca meccanica estrema, condotta a suo tempo da Gianpaolo Dallara e Paolo Stanzani, produsse dei risultati di matrice corsaiola, esaltati dalla collocazione centrale del motore. Facile scambiarla per una dream car, ma l’auto prese la via commerciale, scioccando il mercato.

Fonte | RM Sotheby’s

Foto da profilo Facebook RM Sotheby’s