L’Alfa Romeo 8C 2300 di Figoni vince il Concorso di Eleganza Villa d’Este 2024

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, il prestigioso “Best of Show – Trofeo BMW Group” è andato a un’Alfa Romeo 8C 2300 del 1932, con carrozzeria spider di Figoni. La giuria internazionale di esperti l’ha scelta come regina di bellezza dell’evento sulle rive del Lago di Como.

Una cinquantina di auto storiche, a dir poco meravigliose, si sono ritrovate a Cernobbio, facendo brillare ancora di più la scintillante cornice ambientale. Difficile selezionare la destinataria del premio più importante, in una tela così preziosa, ma alla fine il verdetto c’è stato ed ha premiato l’auto del “biscione”, portata al Grand Hotel Villa d’Este dal proprietario della raccolta belga HM Collection. A lui, insieme alla coppa, è andato anche un orologio unico in oro bianco, creato appositamente da A. Lange und Söhne.

L’Alfa Romeo 8C 2300 appartiene a una famiglia di vetture sportive prodotte negli anni trenta, su progetto di Vittorio Jano e in collaborazione con rinomati carrozzieri del tempo. Ad unire le diverse discendenti della stirpe ci pensa, fra l’altro, il motore ad 8 cilindri, la cui presenza è evidenziata nella sigla del modello. Qui si condensano la sapienza e la capacità ingegneristica della casa milanese, che in quel periodo storico era una delle stelle più brilllanti della galassia automobilistica.

Le ottime prestazioni, l’efficacia dell’handling e la robustezza della meccanica rendevano le 8C delle armi incredibili nei contesti agonistici, dove emergevano a suon di vittorie. Cuore pulsante di queste sportive era un motore a 8 cilindri in linea sovralimentato da 2336 centimetri cubi, la cui potenza, nell’esemplare che ha vinto il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, è di 165 CV, contro i 142 della serie iniziale. Una cifra di riferimento per l’epoca.

Nel vestire l’auto scoperta di cui ci stiamo occupando, Figoni ha infuso note di grande eleganza sportiva alla carrozzeria. Il risultato? Una composizione che ha conquistato il cuore dei giurati presenti sulle rive del Lago di Como, a Cernobbio.

La “Coppa d’Oro Villa d’Este“, assegnata dal pubblico, ha premiato invece una McLaren F1 del 1995. La supercar britannica è stata portata da Tony Vassilopoulos sul red carpet del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2024, guadagnando l’ammirazione dei presenti. Fra le vincitrici di classe, da segnalare la Ferrari 335 S del 1957 tra le “Faster”, dove la menzione d’onore è andata a una Ferrari 250 GT SWB del 1960.