Pagani Automobili partecipa con Utopia ad Auto e Moto d’Epoca 2024

Si avvicina velocemente all’orizzonte il salone Auto e Moto d’Epoca, in programma dal 24 al 27 ottobre nei padiglioni espositivi della Fiera di Bologna. Questo evento, che brilla come una stella nell’ambito di quelli internazionali sul motorismo storico, avrà degli spazi riservati anche alle auto da sogno moderne. Presso lo stand Pagani, dedicato all’Horacio Pagani Museo, sarà esposta l’Utopia Roadster, una supercar da urlo nata nell’atelier modenese, di cui evidenzia la maestria ingegneristica e costruttiva.

A dare l’annuncio di questa importante presenza è la stessa casa di San Cesario sul Panaro, con una comprensibile punta di orgoglio. Ovviamente, visto il tono del salone Auto e Moto d’Epoca, che punta a un target classico, l’esposizione della preziosa auto sportiva emiliana sarà inserita in una cornice specifica, perfettamente intonata ai valori filosofici dell’evento.

La Pagani Utopia Roadster verrà incastonata, come una perla, nella trama espressiva del già citato stand sull’Horacio Pagani Museo, che racconta l’avvincente storia del fondatore del prestigioso marchio, dalle prime sperimentazioni dell’infanzia, in Argentina, fino alle più recenti innovazioni. Ecco perché non stona per nulla la presenza dell’iconica e recente hypercar.

Questa vettura, per usare le parole della casa emiliana, rappresenta “l’apice di una continua ricerca che unisce la più sofisticata tecnologia a un design senza tempo”. La Utopia Roadster è un inno alla purezza meccanica. Il suo cuore endotermico non si giova di supporti elettrici. Qui l’ibrido manca ed è un valore aggiunto. La spinta giunge da un motore V12, sviluppato in esclusiva da Mercedes AMG, con 864 cavalli al servizio delle emozioni. Chapeau!