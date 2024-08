Pagani Automobili all’Historic Minardi Day 2024

Oggi entra nel vivo l’Historic Minardi Day 2024, con il suo carico di fascino ed emozioni. Per due giorni, l’Autodromo Internazionale “Enzo e Dino Ferrari” di Imola inebrierà i presenti con una miscela di F1, prototipi, auto storiche e GT. Un ruolo di primo piano, nella tela espositiva, sarà svolto da una Pagani Utopia e da una coppia di Pagani Zonda.

Queste ultime due hanno stabilito dei record in circuito. Si tratta, dunque, di esemplari speciali, con una marcia in più. A completare il quadro ci penserà una splendida e rarissima Pagani Huayra Roadster BC, nata per onorare il ricordo di Benny Caiola, imprenditore statunitense di origini siciliane, che per primo diede fiducia, come cliente, al marchio di San Cesario sul Panaro.

Anche in questo caso abbiamo a che fare con una vettura speciale, al cui attivo c’è un record. Il pubblico potrà ammirarla in pista, fra i cordoli del circuito del Santerno, gustandone le alchimie stilistiche, percependo la sua finezza caratteriale e ascoltando le sue sonorità meccaniche.

La presenza dei gioielli di Horacio Pagani aggiungerà ulteriori note di magia all’Historic Minardi Day, dove il marchio emiliano fa ritorno. Questo rendez-vous di passione, giunto all’ottava edizione, è stato ideato dalla famiglia Minardi.

Pagani Automobili, come dicevamo, sarà presente all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola con quattro hypercar, tre delle quali detentrici di record su prestigiosi circuiti internazionali. Entrando più nel dettaglio si tratta di una Zonda S e di una Zonda F, accomunate dai tempi al vertice messi a segno al Nürburgring.

La prima, nel 2002, fermò il cronometro su 7’44”, siglando il nuovo riferimento per auto di produzione sul giro della Nordschleife. La seconda, nel 2007, fece ancora meglio, scendendo a 7’27″82. L’altra primatista è la Pagani Huayra Roadster BC che, il 4 settembre 2020, fissò il crono migliore tra le vetture stradali omologate sul circuito di Spa-Francorchamps, con il tempo 2’23″081. Insieme a loro ci sarà ad Imola la già citata Utopia, hypercar che ha inaugurato la terza stagione nella storia del marchio di Horacio Pagani.