Duemila cavalli per il primo veicolo completamente elettrico di Lamborghini, un’innovazione destinata a rivoluzionare il concetto di Ultra GT. “Sarà una tipica Lamborghini, qualcosa di molto emozionante”, afferma Oliver Blume, CEO del gruppo Volkswagen, anticipando l’arrivo del Lanzador, previsto entro la fine del decennio.

Lamborghini Lanzador fa sul serio

Concepito per rompere ogni schema, il Lanzador non è una semplice auto elettrica di lusso, ma inaugura un segmento inedito: l’Ultra GT. Questo modello unisce l’eleganza di una coupé alla postura dominante di un SUV, aprendo nuove frontiere nel design e nella funzionalità.

Le specifiche tecniche sono a dir poco straordinarie. Se inizialmente si parlava di 1.341 cavalli, le ultime dichiarazioni di Blume confermano che il Lanzador raggiungerà l’impressionante soglia di 2.000 cavalli. Questa potenza sarà resa possibile grazie a una piattaforma avanzata sviluppata da Porsche, integrata con un sistema elettrico all’avanguardia da 980 volt.

Propulsione elettrica

La configurazione prevede due motori elettrici, uno per ogni asse, garantendo una trazione integrale ottimale in qualsiasi condizione. Stephan Winkelmann, CEO di Lamborghini, sottolinea come questo modello offrirà un’esperienza di guida senza precedenti, grazie all’integrazione di tecnologie di ultima generazione.

Nonostante i numeri impressionanti, l’obiettivo principale del Lanzador non è semplicemente stabilire nuovi record di potenza. Il focus è sul piacere di guida, un elemento che rimane al centro della filosofia del marchio. La straordinaria potenza sarà infatti bilanciata da un’attenzione meticolosa alla qualità dell’esperienza al volante.

Con l’inizio della produzione fissato per il 2028, il marchio italiano ha ancora tempo per perfezionare questa creazione rivoluzionaria. Il Lanzador rappresenta non solo l’ingresso di Lamborghini nell’era dell’elettrificazione, ma una ridefinizione di ciò che una auto elettrica di lusso può essere, spingendo i confini dell’innovazione senza perdere l’essenza che ha reso il toro di Sant’Agata un’icona globale.