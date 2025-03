La velocità è nel DNA di Porsche Taycan Turbo GT, che sia benzina o elettrica. La Taycan Turbo GT con pacchetto Weissach ha riscritto la storia sul tracciato brasiliano di Interlagos, stabilendo un nuovo primato con un tempo di 1:42.1 minuti. Al volante, il tre volte campione IMSA Felipe Nasr ha non solo frantumato di otto secondi il record precedente della Taycan Turbo S, ma ha anche superato le prestazioni della potente 911 Turbo S.

Porsche Taycan Turbo GT, altro record

L’impresa si è svolta sull’Autodromo José Carlos Pace, meglio conosciuto come record Interlagos, un circuito che mette a dura prova uomini e mezzi con le sue curve tecniche, i rettilinei veloci e i continui cambi di pendenza. La performance ha lasciato stupefatto lo stesso Nasr, che ha elogiato non solo la potenza della vettura ma soprattutto la sua precisione in curva e l’efficacia in frenata.

Il record brasiliano arriva in concomitanza con il lancio della nuova gamma di auto elettriche Porsche sul mercato locale, come sottolineato dal CEO di Porsche Brazil, Peter Vogel. La Turbo GT si posiziona al vertice della gamma elettrica Porsche, vantando un impressionante powertrain da 1019 CV, ulteriormente potenziabile grazie alla modalità “Attack” che fornisce altri 160 CV per brevi sprint.

Prestazioni superlative

Ma non è solo Interlagos a testimoniare le capacità della Turbo GT. Nel 2025, la versione GTS ha stabilito il record per la derapata più lunga su ghiaccio per un’elettrica, mentre a Laguna Seca e al Nürburgring la vettura ha dimostrato la sua supremazia con tempi da primato, rispettivamente di 1:27.87 e 7:07.55 minuti.

A maggio 2024, la Turbo GT con pacchetto Weissach assumerà anche il ruolo di safety car nel campionato di Formula E, confermando la sua vocazione sportiva e tecnologica. Il suo successo deriva da un sapiente mix di innovazione e leggerezza, ottenuto grazie all’uso estensivo di fibra di carbonio e a un’attenta ottimizzazione del peso, che la rendono un riferimento nel settore delle prestazioni auto elettriche.