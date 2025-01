La Porsche 911 Turbo S, nota per il suo dominio nelle competizioni di accelerazione, ha trovato un rivale all’altezza, e la sorpresa è che si tratta di un altro modello della stessa casa automobilistica. In una spettacolare gara sul quarto di miglio organizzata da Carwow, tre modelli Porsche si sono affrontati, regalando emozioni agli appassionati di motori.

Parterre di Porsche d’assalto

Il primo protagonista è stato il modello base della Porsche 911 Turbo S, equipaggiato con un motore flat-six biturbo da 3,8 litri, capace di erogare 640 cavalli e 800 Nm di coppia. Questo capolavoro tecnologico, con un prezzo di partenza di circa 230.400 dollari, accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi e completa il quarto di miglio in 10,5 secondi, grazie al pacchetto Sport Chrono.

Il secondo concorrente, una versione modificata della 911 Turbo S, ha sorpreso per le sue caratteristiche potenziate. Con un motore da 1.085 cavalli e 1.085 Nm di coppia, questa vettura, che costa complessivamente circa 291.000 dollari inclusi gli aggiornamenti, ha ridotto il tempo sul quarto di miglio di appena 0,3 secondi rispetto al modello standard, dimostrando che la potenza aggiuntiva non sempre si traduce in un vantaggio significativo.

Il terzo sfidante, la Taycan Turbo GT, ha dimostrato che le auto elettriche possono competere ai massimi livelli. Dotata di due motori elettrici che generano fino a 1.019 cavalli in modalità Overboost, questa berlina sportiva ha impressionato con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 2,2 secondi e un tempo di 9,5 secondi sul quarto di miglio. La Taycan ha superato i modelli a combustione interna, sottolineando il ruolo crescente dell’elettrico nel panorama delle alte prestazioni.

Chi vince dopo tre manches

Durante le tre manche disputate, la Taycan Turbo GT ha trionfato nelle ultime due gare, mentre la 911 Turbo S modificata ha vinto la prima. Il modello base della 911 Turbo S, pur mantenendo prestazioni eccellenti, si è piazzato costantemente al terzo posto.

Questa competizione ha messo in luce non solo le straordinarie prestazioni Porsche, ma anche come l’innovazione stia ridefinendo i confini della velocità e dell’efficienza. Con prezzi comparabili, la scelta tra una Taycan Turbo GT e una 911 Turbo S dipende dalle preferenze personali: potenza elettrica o tradizione a combustione interna.