La Porsche Taycan continua a ridefinire il settore delle auto elettriche grazie a una gamma arricchita per il 2025, che include nuove versioni ad alte prestazioni e una configurazione di trazione integrale più accessibile. Con le recenti migliorie apportate al modello GTS e l’introduzione della versione base Taycan 4 con trazione su tutte le ruote, Porsche punta a soddisfare una vasta gamma di esigenze, combinando potenza, autonomia e tecnologia.

Le nuove Taycan GTS, potenza e autonomia ottimizzate

Il modello GTS di Taycan riceve un aggiornamento significativo, spingendo la potenza a 700 CV in modalità overboost, circa 102 CV in più rispetto alla versione precedente. Inoltre, il pacchetto opzionale Sport Chrono regala un surplus di 95 CV per dieci secondi, ottimizzando l’accelerazione. Queste modifiche consentono sia alla berlina che alla versione Sport Turismo di passare da 0 a 100 km/h in soli 3,1 secondi, garantendo al contempo una maggiore autonomia che raggiunge i 628 km, un miglioramento di ben 120 km rispetto al passato.

Di serie, la Taycan GTS è equipaggiata con volante sportivo multifunzione, sospensioni pneumatiche adattive con torque vectoring, sedili sportivi adattivi e il sistema Porsche Active Ride, che può essere abbinato all’asse posteriore sterzante per una dinamica di guida ancora più precisa.

La nuova Taycan 4, trazione integrale accessibile

Per il 2025, Porsche introduce la Taycan 4, che porta la trazione integrale anche sulla versione base. Questa configurazione è disponibile sia con batteria Performance standard, che offre un’autonomia di 559 km, sia con batteria Performance Battery Plus opzionale, che estende il range a 643 km. La Taycan 4 è in grado di erogare rispettivamente 408 CV e 435 CV in modalità overboost, passando da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi, migliorando di 0,2 secondi rispetto alla versione a trazione posteriore.

Porsche taycan 2025, prezzi e disponibilità in Italia

I nuovi modelli Taycan possono già essere ordinati: la Taycan 4 berlina parte da 110.652 euro, mentre la GTS berlina e la Sport Turismo sono rispettivamente a partire da 153.739 e 154.753 euro. Le consegne inizieranno nei primi mesi del 2025, con una gamma di colori estesa, tra cui il Grigio Ardesia Neo e il Pale Blue metallizzato, disponibili per tutte le versioni. Porsche punta così a offrire un’esperienza di guida elettrica di alto livello e altamente personalizzabile.