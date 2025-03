9,03 milioni di auto vendute contro 8,5 milioni di salsicce al curry prodotte. Sono questi i numeri che raccontano il 2024 di Volkswagen, dove il calo del 2,3% nelle vendite auto 2024 si contrappone al successo crescente di un prodotto insolito per un colosso dell’automotive: il Volkswagen Original Currywurst.

Le salsicce non sono una novità

La storia di questo particolare insaccato, che viene prodotto dal 1973 nella macelleria interna dello stabilimento di Wolfsburg, ha raggiunto nel 2024 un nuovo record, superando di 200.000 unità le vendite dell’anno precedente. Il direttore delle risorse umane Gunnar Kilian ha evidenziato come le vendite delle salsicce stiano quasi eguagliando quelle delle automobili, fenomeno singolare per un’azienda leader nel settore automobilistico.

Il successo di questo prodotto si deve a una strategia commerciale che ha puntato sulla innovazione alimentare. La versione classica mantiene il primato con 6,317 milioni di pezzi venduti, mentre la variante per hot dog, lanciata nel 2021, ha conquistato il mercato con 2,18 milioni di unità nel 2024. L’azienda promette ulteriori innovazioni per mantenere vivo l’interesse dei consumatori.

Volkswagen e il suo secondo business

La storia del currywurst Volkswagen ha anche attraversato momenti di dibattito. Nel 2021, la decisione di eliminarlo dal menu della mensa principale per favorire un’alimentazione plant-based scatenò polemiche, con l’ex cancelliere Gerhard Schröder in prima linea per difenderlo. La protesta, culminata nell’hashtag #RettetDieCurrywurst, portò nel 2023 alla reintroduzione del piatto nel menu aziendale.

Mentre il gruppo si prepara a celebrare nel 2025 il 75° anniversario di modelli storici come il Maggiolino e il Bulli, questa peculiare dualità tra crisi automobilistica e successo gastronomico dimostra come Volkswagen stia cercando di bilanciare tradizione e innovazione, esplorando settori alternativi al core business automobilistico.