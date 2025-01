Un Volkswagen Maggiolino classico è riuscito a sopravvivere miracolosamente agli incendi Los Angeles, grazie alla prontezza e all’ingegno del suo proprietario. L’auto, un simbolo intramontabile della cultura delle auto classiche, si trovava parcheggiata fuori dalla casa dei genitori del proprietario mentre quest’ultimo si trovava a Boston, a oltre 3.000 miglia di distanza.

Volkswagen Maggiolino, eroe tra le fiamme

Quando le fiamme si sono avvicinate alla proprietà, i genitori hanno cercato di mettere in salvo il veicolo spostandolo alla fine del vialetto. Tuttavia, con l’intensificarsi degli incendi, è apparso evidente che il Maggiolino non sarebbe sopravvissuto. In preda all’urgenza, il proprietario ha deciso di volare immediatamente a Los Angeles per salvare la sua amata auto.

La situazione si è complicata ulteriormente quando è emerso che le chiavi del veicolo erano andate perse nell’incendio che aveva distrutto la casa. A quel punto, il proprietario ha contattato un amico, Jeff Shein, un esperto ingegnere automobilistico, per ricevere assistenza. Attraverso una chiamata, Shein lo ha guidato passo dopo passo su come accedere al veicolo senza danneggiarlo.

Grazie alle istruzioni del suo amico, il proprietario è riuscito a disattivare l’accensione e a mettere l’auto in folle, consentendo così di spostarla manualmente. Il Maggiolino, che non veniva acceso da anni, è stato infine trasportato con cura su un carro attrezzi. Nonostante il disastro che ha distrutto tutto ciò che lo circondava, il veicolo è uscito dall’incendio con danni minimi, un vero miracolo considerando l’entità della devastazione. Questo episodio dimostra come la dedizione e l’amore per un’auto possano fare la differenza, anche in situazioni di emergenza estrema.

Altri casi di resilienza

Il caso del Volkswagen Maggiolino non è isolato. Un altro collezionista di auto è riuscito a salvare una collezione multimilionaria, che includeva un prezioso Mercedes 300SL Gullwing, grazie a una pianificazione meticolosa e alla rapidità di azione. Questi episodi evidenziano non solo l’importanza delle auto come oggetti di valore affettivo e storico, ma anche il ruolo cruciale della prontezza mentale durante le emergenze.

Non solo i proprietari hanno salvato le loro auto, ma ci sono anche storie di veicoli che hanno salvato i loro conducenti. È il caso di un proprietario di Tesla Model Y, che ha attribuito alla sua auto la capacità di sopravvivere al disastro, dimostrando come la tecnologia moderna possa offrire un supporto vitale in situazioni critiche.