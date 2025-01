Un’auto che mescola il fascino retrò con una potenza impressionante. Il Bug Zappa, una versione estrema del classico Volkswagen Beetle, si prepara a sfidare colossi come la Porsche 911 GT3 RS e la Lamborghini Aventador SV in una gara di accelerazione che promette scintille. Creata da Electric Classic Cars, questa straordinaria reinterpretazione trasforma un’icona vintage in un bolide elettrico di ultima generazione.

Bug Zappa lancia un guanto di sfida a rivali incredibili

Il Bug Zappa, pur conservando l’inconfondibile estetica del Volkswagen Beetle, si distingue per un telaio tubolare su misura e una carrozzeria in fibra di vetro. Alimentato da due motori elettrici Tesla, uno per ciascun asse, vanta una potenza combinata di 800 CV e una coppia di 930 Nm. Con un peso contenuto di soli 1.300 kg, questa vettura è un vero fulmine su quattro ruote. E il prezzo? Circa 75.000 sterline, rendendolo una proposta sorprendentemente competitiva.

Ma come si posiziona rispetto alla Porsche 911 GT3 RS? Questo gioiello sportivo, dotato di un motore flat-six aspirato da 4.0 litri, sviluppa 525 CV e 465 Nm di coppia. La trasmissione della potenza alle ruote posteriori avviene tramite un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Tuttavia, il peso maggiore di 1.450 kg e un prezzo ben più alto, pari a 230.000 sterline, potrebbero rappresentare un ostacolo. Sarà sufficiente il sofisticato sistema di launch control per compensare queste differenze?

Una sfida impossibile

E infine, la Lamborghini Aventador SV, l’ultima concorrente di questa epica sfida. Con il suo maestoso V12 aspirato da 6.5 litri, la supercar italiana sprigiona 750 CV, distribuiti su tutte e quattro le ruote. Tuttavia, il peso di oltre 1.575 kg (a secco) e un cambio robotizzato a sette rapporti, ormai superato, potrebbero penalizzarla. Quando debuttò nel 2015, il prezzo di questa bellezza era di 238.000 sterline.

Questa competizione tra passato e futuro, tra motori a combustione interna e propulsione elettrica, si preannuncia indimenticabile. Riuscirà il Bug Zappa a dimostrare che un vecchio Volkswagen Beetle può tenere testa ai giganti del mondo delle supercar? Gli appassionati di auto attendono con trepidazione il verdetto.