Lamborghini vs Porsche vs Maggiolino “Tesla”: la drag race che non ti aspetti

Le auto elettriche hanno avuto nelle drag race uno dei loro strumenti di marketing più permeanti, specie per le discussioni da bar. Qui, infatti, hanno trovato molti fans, per le grandi doti di accelerazione garantite dalla propulsione alla spina. Nella sfida odierna sembra non esserci la loro presenza: sulla linea di partenza, infatti, si notano una Lamborghini Aventador SV, una Porsche 911 GT3 RS e una Volkswagen Maggiolino.

Quest’ultima, però, non è solo profondamente rivista nella veste estetica, con grande presenza di appendici racing. Sotto i tratti familiari della sua carrozzeria, infatti, c’è un sistema propulsivo Tesla al posto del cuore endotermico standard. Fatta questa precisazione, si capisce perché nella drag race odierna la sua presenza non è fuori luogo. Anzi, il rischio è quello che possa rappresentare una sorpresa infelice per le due supercar con cui si confronta.

Diciamo che la Volkswagen Maggiolino protagonista del match è una delle auto elettriche più folli mai viste fino ad oggi. Si tratta, nello specifico, di una Bug Zappa. La forma è quella di un classico Beetle, ma l’alimentazione è fornita da una coppia di motori Tesla, che producono insieme 800 CV e 930 Nm, su un peso di 1.300 kg. La trazione integrale, resa efficiente da un’unità propulsiva su ogni asse, agevola il grip, migliorando ulteriormente le doti di scatto da fermo.

Accanto a lei, sulla linea di partenza della drag race, c’è la già citata Lamborghini Aventador SV, alimentata da un cuore V12 aspirato da 6.5 ​​litri di cilindrata, che può erogare 750 CV di potenza e 690 Nm di coppia, su 1.775 kg di peso. Tanta energia giunge al suolo in modo efficace, grazie alla presa garantita delle quattro ruote motrici. Il cambio è a 7 marce.

Chiude il cerchio la Porsche 911 GT3 RS, spinta da un motore aspirato a 6 cilindri boxer, da 4 litri di cilindrata, che sviluppa una potenza massima di 525 CV, con un picco di coppia di 465 Nm, su un peso di 1.450 kg. Questa forza dinamica viene trasmessa alle ruote posteriori tramite un cambio a doppia frizione a 7 velocità. Sulla carta i favori del pronostico andrebbero all’insolito Maggiolino, ma Porsche e Lamborghini non sono certo disponibili a recitare il ruolo di semplici comparse. Allora, come è andata a finire la drag race? Non vi resta che un solo modo per scoprirlo: guardare il video.