Leapmotor, il giovane marchio cinese di auto elettriche, ha deciso di entrare con forza nel mercato europeo, supportato da una partnership strategica con Stellantis, uno dei più grandi gruppi automobilistici globali. Questa collaborazione, nata grazie a un investimento significativo di 1,5 miliardi di euro annunciato nel 2023, porta in Europa due nuovi modelli elettrici: la citycar T03 e il SUV C10.

Il modello T03 rappresenta l’interpretazione di Leapmotor della citycar economica e compatta, pensata per affrontare con agilità il traffico cittadino. Venduta a circa 18.000 euro, la T03 è una berlina elettrica a quattro porte di segmento A, caratterizzata da dimensioni contenute che la rendono ideale per gli spostamenti urbani.

Con una lunghezza simile a quella della Fiat 500e, la T03 offre però una migliore abitabilità interna grazie a un progetto razionale che privilegia lo spazio per i passeggeri. Alimentata da un motore da 70 kW (95 CV) e una batteria da 37,3 kWh, questa vettura promette un’autonomia di 265 km nel ciclo combinato WLTP, che può arrivare a 395 km in città utilizzando la modalità Eco.

Sul fronte della ricarica, la T03 non delude: il tempo necessario per passare dal 30% all’80% della batteria è di circa 3,5 ore con una wallbox domestica, mentre con una colonnina di ricarica rapida DC, lo stesso processo richiede solo 36 minuti. Inoltre, la dotazione di sistemi di assistenza alla guida (ADAS) della T03 è superiore alla media del segmento, con funzionalità avanzate che includono il cruise control adattivo e l’assistenza al mantenimento della corsia, rendendola una delle vetture più sicure della sua categoria.

Leapmotor, il SUV C10

Il secondo modello introdotto da Leapmotor è il C10, un SUV elettrico di grandi dimensioni progettato per competere in un segmento sempre più affollato. Con un prezzo di listino che parte da 36.400 euro, il C10 si distingue per un design robusto e dimensioni generose, con una lunghezza di 4.739 mm e una larghezza di 1.900 mm, che garantiscono ampi spazi interni. Il SUV è dotato di un motore elettrico da 160 kW (218 CV) e una batteria da 69,9 kWh, offrendo un’autonomia di 420 km secondo il ciclo WLTP.

All’interno, il C10 è equipaggiato con un display centrale ad alta definizione da 14,6 pollici per l’infotainment e un quadro strumenti digitale da 10,25 pollici. Il sistema audio surround 7.1 con 12 altoparlanti assicura un’esperienza di ascolto di alta qualità, mentre la tecnologia Cell-to-Chassis migliora la rigidità torsionale del telaio e ottimizza lo spazio interno. La sicurezza è garantita da un sistema ADAS di livello 2, che include 17 funzioni tra cui il controllo attivo della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco.

La collaborazione tra Stellantis e Leapmotor è stata sancita con la creazione di Leapmotor International, una joint venture in cui Stellantis detiene una quota del 51%. Questa nuova entità ha il compito di esportare, vendere e produrre i veicoli Leapmotor al di fuori della Cina, garantendo a Stellantis un vantaggio competitivo unico rispetto agli altri produttori cinesi che cercano di entrare nel mercato europeo. Grazie alla vasta rete di distribuzione di Stellantis, si prevede che Leapmotor raggiungerà 350 concessionarie in Europa entro la fine del 2024, con l’obiettivo di espandere questa rete a 500 punti vendita entro il 2026.

I primi mercati europei coinvolti includono Italia, Francia, Germania, e Spagna, con una successiva espansione pianificata in Medio Oriente, Asia Pacifico e Sud America entro il 2025. Con la T03 e il C10, Leapmotor si prepara a rivoluzionare il mercato delle auto elettriche in Europa, offrendo alternative economiche e ben equipaggiate in un settore in rapida crescita.