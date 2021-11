Lamborghini Gallardo danneggiata con una spinta a mano [Video]

Caricare su una bisarca una supercar bassa e tagliente come la Lamborghini Gallardo, specie se trattata con un tuning estremo, crea sempre apprensione. Con auto del genere, il rischio di grattare e fare danni è molto concreto, soprattutto nei casi in cui chi esegue il trasloco non è al top della professionalità. Le tecniche artigianali, in casi del genere, possono essere pericolose ed anche costose.

Qualche settimana fa ci eravamo occupati di una Lamborghini Huracán, con kit Super Trofeo after market, che aveva travolto la pedana di un camion, danneggiando il costoso paraurti anteriore in fibra di carbonio. In quella circostanza, l’auto era spinta a mano. Oggi una scena simile, ma con un modello diverso. Sembra la seconda puntata della serie. Cambia però la geografia del trasloco, che non parte da terra. Qui il trasferimento è da mezzo pesante a mezzo pesante.

Anche in questo caso, però, gli uomini impegnati nelle operazioni hanno fatto male i loro calcoli, mettendo a rischio l’incolumità della carrozzeria. L’auto, come dicevamo, è una Lamborghini Gallardo, resa ancora più bassa dal vistoso kit aerodinamico del tuner statunitense “Street Aero“, installato sull’esemplare protagonista della disavventura. L’impressione è che la tecnica usata per caricare l’auto sul rimorchio sia approssimativa, non soltanto per il cartone impiegato. Pagare degli specialisti è così difficile?