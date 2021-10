La Lamborghini Huracán viene spinta a mano verso un costoso epilogo [Video]

Una Lamborghini Huracán, con kit Super Trofeo after market, è la protagonista del video odierno, che fa riflettere sulla cura da riporre su auto del genere in occasione dei trasferimenti. La ridotta altezza da terra, infatti, rende ogni pedana una fonte di rischio per l’incolumità della carrozzeria. Quando si deve caricare una supercar su un camion, su un container o su un qualsiasi mezzo di trasporto, bisogna fare bene i calcoli e prendere tutti i possibili accorgimenti. Altrimenti il rischio di fare costosi danni è concreto.

Lo hanno scoperto, a loro spese, i protagonisti del filmato. I tizi, forse a causa della fretta, hanno spinto a mano la Lamborghini Huracán, con eccessiva foga e senza troppe valutazioni sul fronte della sicurezza. Così hanno travolto la pedana, facendo staccare il costoso paraurti anteriore in fibra di carbonio, il cui prezzo, secondo quanto riportano gli autori del filmato, sarebbe di ben 14.000 dollari. Penso che la prossima volta presteranno più attenzione. A voi le immagini.