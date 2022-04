Lamborghini Countach LPI 800-4: il suo sound è melodia [Video]

La Lamborghini Countach LPI 800-4 del 2022 è un omaggio all’omonima creatura degli anni settanta, che nei decenni successivi si è imposta nella scena come una delle supercar più iconiche del panorama automobilistico mondiale. Un esemplare della vettura celebrativa, svelata negli scorsi mesi dalla casa di Sant’Agata Bolognese, è stato immortalato in un video dal solito Varryx, cui non sfugge nulla dei mezzi più esclusivi della Motor Valley.

Nel filmato possiamo ammirare un modello della specie impegnato nei collaudi. I fotogrammi non aggiungono nulla a quanto già visto delle sue forme, ma qui si ascolta anche il sound, che è un inno alla passione. Le note di scarico del suo 12 cilindri da 6.5 litri, radicalmente diverso da quello del modello storico, sembrano in qualche modo simili a quelle emesse dal cuore dell’auto disegnata da Marcello Gandini.

Ricordiamo che a spingere la nuova Lamborghini Countach LPI 800-4 provvede un’unità propulsiva ibrida V12 da 814 cavalli di potenza massima, 780 dei quali provenienti dal motore endotermico. Le prestazioni sono al vertice: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2.8 secondi, da 0 a 200 km/h in 8.6 secondi, punta velocistica di 355 km/h. Quest’auto sportiva, in edizione limitata di 122 esemplari, è visionaria, proprio come lo era la sua antenata.

Fonte | Carscoops