Lamborghini Countach LPI800-4: tutte le caratteristiche della nuova supercar

Al Concorso d’Eleganza di Pebble Beach 2021, evento clou della kermesse Monterey Car Week, è stata svelata la nuova Lamborghini Countach LPI800-4 per celebrare il cinquantesimo anniversario della storica supercar del costruttore italiano.

Mild Hybrid da 814 CV

La nuova Lamborghini Countach LPI800-4 è accreditata della potenza complessiva di 814 CV, grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 6.5 V12 aspirato da 780 CV della Aventador e il propulsore elettrico da 34 CV della Sian. Infatti, è dotata della tecnologia Mild Hybrid a propulsione ibrida da 48V. Raggiunge la velocità massima di 355 km/h, accelerando da 0 a 100 in 2,8 secondi. La massa, invece, ammonta a soli 1.595 kg, in quanto la vettura prevede moltissime componenti in fibra di carbonio.

Solo 112 esemplari

Attesa sul mercato internazionale nel corso del 2022, la nuova Lamborghini Countach LPI800-4 sarà prodotta in soli 112 esemplari, ovvero come “Few Off” in serie limitata, in omaggio alla sigla di progetto LP112 dell’illustre antenata. La carrozzeria sarà disponibile nelle colorazioni Impact White, Giallo Countach, Verde Medio, Viola Pasifae e Blu Uranus, mentre per l’abitacolo sono previste quattro configurazioni Unicolor o Bicolor. Infine, è dotata dello specifico display touchscreen centrale HDMI da 8,4 pollici con Apple Car Play e il pulsante dedicato “Stile”.