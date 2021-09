Lamborghini Aventador: in arrivo una nuova versione?

Lamborghini ha presentato la Aventador LP 780-4 Ultimae dicendo che sarebbe stata l’ultima versione della sua attuale supercar. Questo significa che il modello successivo è già in fase di sviluppo. Ma a complicare le cose c’è un intrigante prototipo di Aventador recentemente spiato durante i test in uno stabilimento Lamborghini in Italia. Si tratta del modello nuovo, oppure, potrebbe essere un’ultimissima e misteriosa versione di Aventador?

Le somiglianze con la Aventador S

Quello che sappiamo è che l’Aventador in questione è adornata con molte parti della Aventador S standard, tanto da sembrare praticamente identica, specialmente davanti. Le cose si fanno interessanti nella parte posteriore, tuttavia, dove lo scarico del prototipo è completamente esposto, mostrando il design a tre tubi di scappamento. Il prototipo nero opaco ha anche componenti del paraurti posteriore verniciati in blu.

Lavori in corso

Se l’Aventador LP 780-4 Ultimae è davvero la variante finale della sua supercar a motore centrale, questo prototipo potrebbe testare alcuni componenti per il modello che prenderà il posto della supercar. Anche se è così, ma man mano che lo sviluppo continua, altri prototipi, forse più rivelatori, verranno individuati. La Lamborghini potrebbe essere “scusata” dai puristi per aver rinunciato al suo motore V12 aspirato vista la continua spinta dell’industria automobilistica verso veicoli completamente elettrici.

L’amministratore delegato di Lamborghini, Stephan Winkelmann, ha confermato che l’auto avrà un nuovissimo V12 che sarà integrato da un sistema ibrido, anche se non sarà lo stesso sistema della Sian in edizione limitata. A Sant’Agata Bolognese qualcosa bolle in pentola e sembra qualcosa di molto interessante, specialmente per tutti gli appassionati del prestigioso brand italiano. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi e se nelle strade emiliani si affacceranno dei nuovi veicoli dalla forma sospetta, magari capaci di ospitare un massiccio motore V12.