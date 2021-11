La Rimac Nevera fa il drift sul fango [Video]

Fa uno strano effetto vedere una hypercar elettrica concedersi una sessione di drifting sul fango, ma proprio questo è successo a una potentissima Rimac Nevera, condotta nell’insolita tela ambientale dal CEO della casa croata Mate Rimac. L’esemplare si appresta a sostenere un crash test per l’omologazione. Quindi sarà sacrificato per la nobile causa della sicurezza passiva.

Essendo ormai segnata la sua sorte, perché non concedersi qualcosa di singolare prima che questa prenda forma? Deve averlo pensato anche Mate Rimac. Ecco, allora, la decisione di un’avventura in stile rally, che gli ha regalato grandi emozioni e gli è servita pure come strumento di marketing. Geniale, vero?

Ricordiamo che la Rimac Nevera sviluppa una potenza massima di 1941 cavalli, con un picco di coppia di 2360 Nm. Per passare da 0 a 100 km/h impiega 1.9 secondi, ma anche dopo non lascia spazio a qualsiasi altro mezzo stradale. Al momento, infatti, quella croata è l’hypercar con la migliore accelerazione al mondo.