Ferrari F12tdf vs Rimac Nevera: la drag race impossibile [Video]

Sfida in accelerazione dall’esito scontato fra una Rimac Nevera e una Ferrari F12tdf. La drag race è andata in scena durante il Supercars Owners Circle 2021 di Zagabria, in Croazia. Nulla ha potuto l’auto sportiva del “cavallino rampante” contro l’hypercar elettrica croata, che si è imposta in modo netto. Del resto, è un fatto risaputo che le auto elettriche più vigorose hanno uno scatto fulmineo. Se poi, come in questo caso, la potenza della vettura a batterie è di ben 1941 cavalli, con una coppia massima di 2360 Nm, c’è poco da fare per qualsiasi altro mezzo.

La Rimac Nevera è, al momento, l’hypercar con la migliore accelerazione, non solo per il passaggio da 0 a 100 km/h in 1.9 secondi. Contro i suoi numeri nulla possono le cifre messe sul piatto dalla Ferrari F12tdf, il cui motore V12 aspirato da 6.3 litri eroga 780 cavalli di potenza massima, con un picco di coppia di 705 Nm. Già questo basta a far capire quanto il confronto sia impari, ma volete mettere le emozioni e il sound che regala la supercar del “cavallino rampante“?

Penso che a certi livelli prestazionali, ormai stellari, conti di più il quadro sensoriale: su questo fronte le auto di Maranello sono imbattibili. Ricordiamo che la Ferrari F12tdf gira sulla pista di Fiorano in 1’21”. Questa sportiva, realizzata in 799 esemplari, accelera da 0 a 100 km/h in 2.9 secondi, mentre ce ne vogliono 7.9 per passare da 0 a 200 km/h. Oltre quota 340 km/h la velocità massima. Credo che basti a soddisfare i palati più esigenti.