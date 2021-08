Rimac Nevera: accelerazione da 1.5 G [Video]

Le hypercar elettriche hanno un’accelerazione spaventosa e la Rimac Nevera toglie letteralmente il fiato. Un video pubblicato sul canale YouTube di DragTimes mostra la sua incredibile capacità di far schizzare in alto il tachimetro, che in pochissimi istanti raggiunge velocità pazzesche.

Nel filmato, in particolare, si mette in evidenza la forza G sviluppata durante l’azione. Le cifre sono fuori dal comune e segnano, probabilmente, il record assoluto per le auto stradali.

La sportiva croata sfoggia i muscoli in tutto l’arco prestazionale. Del resto, stiamo parlando di un’auto elettrica spinta da quattro motori che erogano una potenza complessiva di 1914 cavalli e una coppia di 2300 Nm: roba da far impallidire le hypercar di pochi anni fa.

Nel video si nota come la Rimac Nevera sviluppi circa 1.5 G di accelerazione fino a quota 42 mph (pari a circa 67.7 km/h): roba da incollare le spalle al sedile, imprimendovi la morfologia delle vertebre.

Il vigore dinamico continua ad esprimersi su valori molto alti anche al traguardo del quarto di miglio, quando la velocità è già a quota 164 mph (264 km/h), raggiunta in un soffio, con una spinta in uscita di 0.5 G. Questi i dati prestazionali dichiarati per l’hypercar croata: accelerazione da 0 a 100 km/h in 1.85 secondi, da 0 a 300 km/h (avete letto bene) in 9.3 secondi, 400 metri con partenza da fermo in 8.6 secondi, velocità massima di 412 km/h.