Chevrolet Camaro: drifting pericoloso tra le pompe di benzina [Video]

Una Chevrolet Camaro Convertibile di colore giallo è la protagonista di un video molto spettacolare ma altrettanto pericoloso. Partiamo subito da una premessa: cose del genere non vanno assolutamente fatte o imitate. Dopo questo inciso, ci possiamo concentrare sul contenuto del filmato, condiviso su Reddit, che mostra una donna al volante dell’auto americana, mentre danza con grande perizia fra due pompe di benzina.

La tizia ci sa fare ed ha un controllo perfetto del mezzo. I suoi drift sono impeccabili e la loro esecuzione non è minimamente inficiata dai diversi piani d’appoggio. Davvero alte le sue abilità di guida, ma il contesto è totalmente sbagliato. Scegliere un’area pubblica, accessibile agli altri, peggio ancora se si tratta di una stazione di servizio, per uno show del genere è poco responsabile, oltre che severamente vietato.

Pensate a cosa sarebbe successo se durante l’incisione delle ciambelle, a tratti fatte con una sola mano al volante (e per qualche momento pure senza quella), fosse stata colpita una delle colonnine di erogazione. Bastava un piccolo sbaglio e le cose potevano andare in modo diverso, drammaticamente diverso. Speriamo che questa eccellente guidatrice scelga la prossima volta, per il drifting con la sua Chevrolet Camaro gialla, una cornice ambientale più appropriata. A voi le immagini. Buona visione!