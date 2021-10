Bentley Continental GT Speed: drifting da sogno in una base NATO [Video]

La Bentley Continental GT Speed è la protagonista di un nuovo ed esaltante video che la casa di Crewe offre al piacere degli appassionati. I fotogrammi sono stati catturati in Sicilia, nella base aerea NATO di Comiso, ormai abbandonata da diversi anni. Il nome del filmato non lascia spazio ad equivoci: “Continental Drift“. Vedere le danze della granturismo inglese, con l’asse posteriore in perdita d’aderenza, è qualcosa di spettacolare, che stravolge le convinzioni più comuni.

Il drifting è infatti una specialità che trova le migliori alleate nelle auto potenti, a trazione posteriore e leggere. La Bentley Continental GT Speed è senz’altro potente, perché il suo W12 eroga 635 cavalli, ma ha la trazione integrale e pesa circa 2300 chilogrammi. Inoltre guarda con un occhio di riguardo al comfort dei passeggeri. Insomma, per farla breve, non sembra l’auto perfetta per esercitarsi con l’arte del drifting. Almeno nella dimensione della teoria, che pare crollare dopo la visione del video.

Questo mette in evidenza le ottime doti dinamiche del modello, con l’ausilio di derapate incredibilmente precise, rese possibili dal telaio, dal differenziale elettronico a slittamento limitato e dalla trazione integrale attiva focalizzata sul retro, che fanno della GT di punta del marchio di Crewe un’auto sotto controllo con qualsiasi angolo di imbardata. Miracoli del progresso.

La migliore dinamica in curva e l’aderenza extra fornita da un insieme di nuovi sistemi (tra cui eLSD, quattro ruote sterzanti e nuovo ESC) consentono di fare delle cose impensabili per un oggetto del genere. Il video, realizzato dal pluripremiato regista automobilistico David Hale, lo conferma. L’ex base di Comiso, scelta come teatro delle riprese, ha offerto un contesto di grande forza scenica, che ha ulteriormente arricchito il prodotto cinematografico. Nel breve filmato si vedono anche una Bentley R-Type Continental del 1952 e un paio di vecchie Fiat Panda. A voi le immagini. Buona visione!