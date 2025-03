Trecentomila euro, 280 cavalli, innumerevoli soluzioni tecniche uniche, un solo proprietario illustre della famiglia Agnelli, quasi trent’anni di storia. Questi numeri raccontano l’eccezionalità della Lancia Delta attualmente in vendita sul mercato britannico. Un esemplare unico che unisce l’heritage italiano con l’innovazione ingegneristica.

Unico proprietario illustre

Questa speciale Delta Evo 1 venne prodotta a fine 1992 per Giovannino Agnelli, figlio di Umberto. Ciò che rende quest’auto straordinaria è la sua trasformazione: da modello stradale si è evoluta in un vero laboratorio di sperimentazione grazie all’intervento dei tecnici Abarth e Autec di Orbassano.

Le modifiche tecniche apportate alla vettura sono impressionanti e anticipavano soluzioni destinate alle competizioni. Tra queste spiccano un innovativo sistema di raffreddamento per i dischi anteriori e un comando elettrico per lo spoiler posteriore. La centralina elettronica è stata riprogrammata per erogare 280 CV, pur mantenendo il propulsore e lo scarico originali. Un dettaglio di lusso estremo è l’impianto audio, fornito dallo stesso produttore del Concorde, nascosto elegantemente sotto un coperchio con i colori Martini Racing.

Un valore altissimo

Dopo anni di conservazione, l’auto ha subito un meticoloso restauro completo. Sebbene reimmatricolata in Gran Bretagna, conserva ancora le targhe torinesi originali. Nonostante il suo indiscutibile valore storico e collezionistico, questa Delta Evo 1 non ha ancora trovato un acquirente, probabilmente a causa del prezzo richiesto di circa 300.000 euro.

Per gli appassionati del marchio Lancia Delta e della storia dell’automobilismo italiano, questa vettura rappresenta molto più di un’auto: è una testimonianza tangibile dell’eccellenza ingegneristica nazionale e un pezzo di storia della famiglia che ha guidato la FIAT per generazioni.