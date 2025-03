Leapmotor T03 e C10, le elettriche di Stellantis sbarcano in UK

La rivoluzione delle auto elettriche nel Regno Unito prende una nuova direzione con l’introduzione dei modelli innovativi Leapmotor T03 e Leapmotor C10, presentati da Damien Dally, amministratore delegato di Leapmotor UK. “Crediamo che i clienti non debbano scendere a compromessi sulla qualità per la convenienza,” ha dichiarato Dally, sottolineando la missione dell’azienda di offrire veicoli accessibili senza sacrificare l’eccellenza.

Il prezzo in Gran Bretagna

Frutto della Stellantis Leapmotor partnership, questi veicoli segnano un punto di svolta per il mercato britannico. La berlina compatta T03, con un prezzo di partenza di £15.995, si propone come una soluzione urbana pratica ed efficiente, mentre il SUV C10, offerto a £36.500, risponde alle esigenze di chi cerca spazio e comfort con tecnologia avanzata.

La T03, progettata per l’ambiente urbano, vanta un’autonomia WLTP fino a 165 miglia grazie alla batteria da 37,3 kWh. Tra le sue dotazioni di serie spiccano un touchscreen da 10,1 pollici, un tetto panoramico e dieci sistemi di assistenza alla guida di livello 2, che migliorano l’esperienza di guida e la sicurezza.

Il SUV C10, invece, si distingue per l’innovativa tecnologia Cell-to-Chassis, che integra le celle della batteria nella struttura del veicolo, offrendo un’autonomia fino a 263 miglia con una batteria da 69,9 kWh. Questo modello di segmento D è dotato di sedili con regolazione termica, cerchi da 20 pollici e un impianto audio premium a 12 altoparlanti, offrendo un’esperienza di lusso e comfort.

Una rete post vendita affidabile

Grazie alla quota maggioritaria del 51% nella joint venture, Stellantis assicura una rete di assistenza post-vendita affidabile attraverso i suoi rivenditori consolidati nel Regno Unito. Inoltre, la garanzia estesa di quattro anni per i veicoli e otto anni per le batterie aggiunge un ulteriore livello di tranquillità per gli acquirenti.

La distribuzione del marchio Leapmotor è destinata a crescere rapidamente, con l’obiettivo di passare dagli attuali 44 punti vendita a oltre 80 entro il 2025. La strategia commerciale include anche opzioni di finanziamento competitive, come la T03 disponibile a £199 al mese con TAEG 0% e la C10 a £399 al mese.

Il SUV C10, certificato con cinque stelle Euro NCAP, si distingue ulteriormente per caratteristiche tecnologiche come l’illuminazione ambientale sincronizzabile con la musica, un sistema di ricarica completo con cinque porte USB e ricarica wireless, offrendo una combinazione di sicurezza e innovazione.

Questa nuova gamma di veicoli elettrici ridefinisce gli standard del mercato, dimostrando che convenienza e qualità possono coesistere nell’era della mobilità sostenibile.