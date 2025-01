Euro NCAP ha annunciato i vincitori dei Best in Class 2024, rivelando i veicoli più sicuri testati durante l’anno. Tra i protagonisti, il modello che si distingue come miglior performer assoluto è la Mercedes-Benz E-Class, accompagnata da altri modelli di rilievo come la Škoda Superb, la Volkswagen Passat, la MAZDA CX-80 e il cinese ZEEKR X.

Euro NCAP: i nuovi risultati

Nonostante il 2024 sia stato un anno complesso per il settore automobilistico, segnato da sfide economiche e una riduzione della fiducia dei consumatori, le case automobilistiche hanno continuato a investire nella sicurezza auto. Secondo Michiel van Ratingen, Segretario Generale di Euro NCAP, questo dimostra come la sicurezza rimanga una priorità fondamentale nello sviluppo dei veicoli.

La Mercedes Benz E Class, classificata nella categoria delle Executive car, ha raggiunto il punteggio più alto in tutte le categorie di sicurezza. Le sue valutazioni includono una media ponderata di: Protezione degli Occupanti Adulti (92%), Protezione degli Occupanti Bambini (90%), Protezione degli Utenti Vulnerabili della Strada (84%) e Tecnologie di Assistenza alla Sicurezza (87%).

I SUV alla prova

Nel segmento dei SUV compatti, il cinese ZEEKR X ha dominato, conquistando il titolo di Best in Class sia per i SUV compatti che per le auto elettriche pure. Altri modelli di rilievo in questa categoria includono il Deepal S07, il Porsche Macan e il Toyota C-HR.

Per quanto riguarda i SUV di grandi dimensioni, il MAZDA CX-80 si è imposto, superando di poco l’Audi Q6 e-tron. Nel segmento delle auto familiari di grandi dimensioni, la Volkswagen Passat e la Škoda Superb, entrambe basate sulla stessa piattaforma, hanno condiviso il titolo di vincitrici grazie a prestazioni di sicurezza eccezionali.

Un’ulteriore novità è stata rappresentata dal debutto del Maxus eTERRON 9, il primo pick-up elettrico testato in Europa, che ha ottenuto punteggi elevati in tutte le categorie di sicurezza. Tuttavia, il segmento delle auto familiari compatte non ha visto vincitori, a causa di punteggi insufficienti registrati dai modelli principali in alcune aree. Euro NCAP continua a migliorare i suoi criteri di valutazione, con aggiornamenti previsti per il 2026, mantenendo il sistema a cinque stelle come riferimento affidabile per i consumatori.