Omoda 5 EV: certificazioni a cinque stelle Euro NCAP e ANCAP

OMODA 5 EV si distingue per i suoi elevati standard di sicurezza, ottenendo una doppia certificazione a cinque stelle sia da Euro NCAP che da ANCAP. Questo risultato eccezionale posiziona OMODA 5 EV come un punto di riferimento nel mercato dei veicoli elettrici premium, dimostrando l’impegno del brand nel garantire la massima protezione per gli occupanti e gli altri utenti della strada.

OMODA 5 EV: sicurezza attiva e passiva di livello superiore

La sicurezza di OMODA 5 EV è il risultato di una combinazione di tecnologie avanzate e una struttura robusta. La carrozzeria, composta per il 78% da acciai ad alta resistenza, offre una protezione eccezionale in caso di impatto. Rinforzi speciali nelle soglie delle porte contribuiscono a creare una cella di sicurezza estremamente solida. I test Euro NCAP hanno evidenziato l’integrità dell’abitacolo, che non si deforma in caso di collisione frontale. Anche il sistema di airbag e i sistemi di ritenuta per bambini si sono dimostrati altamente affidabili, garantendo la massima protezione per tutti gli occupanti.

OMODA 5 EV eccelle anche in termini di sicurezza attiva. Il sistema AEB (Autonomous Emergency Braking) è in grado di rilevare ostacoli, compresi pedoni, in modo affidabile e in un’ampia gamma di velocità. Questa reattività superiore contribuisce a mitigare i rischi di collisione, offrendo un ulteriore livello di sicurezza. Oltre alla sicurezza, OMODA 5 elettrica si distingue per le sue prestazioni e l’autonomia. Con un’autonomia superiore a 430 km (WLTP), OMODA 5 EV si posiziona ai vertici della sua categoria. La ricarica rapida dal 30% all’80% richiede solo 28 minuti, offrendo una praticità eccezionale. OMODA 5 elettrica ha ottenuto il primo posto in diverse categorie di test comparativi sull’autonomia, superando del 10% la concorrenza in termini di efficienza energetica.

Un marchio globale in crescita

OMODA & JAECOO, il marchio a cui appartiene O 5 EV, è presente in 32 Paesi e regioni del mondo. Con oltre 1.000 concessionari e 370.000 clienti a livello globale, il brand si sta affermando come un leader nel settore automobilistico.

L’impegno di OMODA & JAECOO per la qualità e la sicurezza è evidente in tutti i suoi modelli, che sono progettati e prodotti secondo i più elevati standard globali. La presenza in mercati chiave come Europa e Australia testimonia la strategia di espansione globale del marchio. OMODA 5 elettrica rappresenta una proposta convincente per gli automobilisti che cercano un veicolo elettrico sicuro, performante e tecnologicamente avanzato. La doppia certificazione a cinque stelle da Euro NCAP e ANCAP conferma l’impegno del brand per la sicurezza, mentre l’autonomia superiore e la ricarica rapida offrono un’esperienza di guida pratica ed efficiente.