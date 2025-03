Oltre 38 milioni di euro per lo stabilimento di Verrone. Stellantis accelera verso il futuro della mobilità elettrica italiana, puntando su investimenti strategici, tecnologie all’avanguardia e riqualificazione professionale.

Stellantis investe in provincia di Biella

Il sito piemontese, situato in provincia di Biella, rappresenta un centro d’eccellenza per la produzione di cambi, con i suoi 350 dipendenti e una superficie di 300.000 metri quadrati. Ora si prepara a una trasformazione significativa grazie a un piano di investimento di oltre 38 milioni di euro, finalizzato al potenziamento della produzione di componenti per veicoli elettrici.

Attualmente, sono in fase di installazione 56 macchine utensili specializzate, di cui sei già operative. Questi macchinari produrranno elementi fondamentali come alberi e ingranaggi in acciaio, destinati ai moduli di propulsione elettrica (componenti EDM). La produzione, prevista per l’avvio entro la fine del 2027, sarà concentrata sui componenti per la piattaforma STLA Small, base per i futuri veicoli elettrici compatti del gruppo.

400.000 pezzi all’anno

Il progetto prevede inizialmente una capacità produttiva di 400.000 pezzi annui, con la possibilità di aumentare di ulteriori 200.000 unità in base alla domanda del mercato europeo. “Siamo orgogliosi di questo investimento,” ha dichiarato Jean Philippe Imparato, Chief Operating Officer di Stellantis Enlarged Europe, “che valorizza le competenze professionali e l’impegno delle persone che lavorano nei nostri impianti italiani”.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio Piano Italia, presentato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) a dicembre 2024. L’obiettivo del programma è rafforzare il ruolo dell’Italia nella transizione verso la mobilità elettrica, preservando i livelli occupazionali e potenziando la capacità produttiva nazionale.

Nel 2024, lo stabilimento di Verrone ha già fornito oltre 200.000 cambi agli impianti Stellantis in Europa, con un focus particolare sugli stabilimenti italiani di Melfi, Pomigliano e Atessa. Grazie a questo nuovo investimento, il sito biellese si conferma un elemento chiave nella strategia di transizione energetica del gruppo, combinando tradizione manifatturiera e innovazione tecnologica per una mobilità sostenibile.