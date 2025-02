L’impegno è chiaro: triplicare la produzione e puntare su ibridi ed elettrici. Stellantis rilancia lo stabilimento di Melfi con un piano ambizioso che prevede l’arrivo di nuovi modelli strategici e una produzione di almeno 150.000 unità all’anno.

Stellantis, i nuovi modelli di Melfi

Durante la sua recente visita allo stabilimento lucano, Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe di Stellantis, ha delineato il futuro del sito produttivo, confermando gli accordi presi con il ministro Urso.

La rivoluzione produttiva prenderà il via già da giugno con il lancio della nuova ammiraglia DS N.8, seguito dall’introduzione della Jeep Compass in versione ibrida entro fine anno. Il piano si estenderà fino al 2027, quando vedremo l’arrivo della tanto attesa Lancia Gamma, insieme ad un altro modello ancora non svelato previsto per il 2026.

La strategia industriale

La strategia di Stellantis per Melfi si basa su un doppio binario tecnologico: da un lato la produzione di veicoli ibridi, dall’altro quella di modelli completamente elettrici. Questa scelta risponde sia alle esigenze di mercato che alle richieste sindacali, garantendo una continuità produttiva costante.

L’accelerazione sulla produzione del nuovo motore ibrido, anticipata rispetto alle previsioni iniziali, testimonia la volontà del gruppo di posizionarsi come protagonista nella transizione verso una mobilità più sostenibile. Un progetto che rafforza il Made in Italy e conferma il ruolo centrale degli stabilimenti italiani nella strategia europea di Stellantis.