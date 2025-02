Un’icona intramontabile: la Fiat Panda continuerà a essere prodotta in Italia. La celebre city car prolungherà la sua presenza nello stabilimento Stellantis di Pomigliano d’Arco fino al 2030, con una nuova generazione già in fase di sviluppo. L’annuncio è stato dato durante la visita ufficiale di Jean-Philippe Imparato, responsabile Enlarged Europe del gruppo, che ha tracciato un futuro ambizioso per il sito produttivo campano.

Fiat Panda, la storia prosegue

Lo stabilimento di Pomigliano si prepara a una trasformazione tecnologica di rilievo. Nel 2028 accoglierà la nuova piattaforma STLA Small, progettata per ospitare due nuovi modelli ancora non svelati. Questa innovativa architettura consentirà la produzione di veicoli con diverse motorizzazioni: elettrica, ibrida e tradizionale.

Già protagonista del successo della Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, il sito campano si conferma un punto strategico per il gruppo Stellantis. La visita dei vertici aziendali, tra cui Arnaud Deboeuf e Santo Ficili, ha ribadito l’importanza di questa struttura per la produzione dei modelli auto entry level del marchio.

La conferma di Stellantis

La prossima generazione della Fiat Panda dovrà affrontare le sfide della transizione ecologica, senza rinunciare a ciò che l’ha resa un’auto di successo: accessibilità, affidabilità e design funzionale. L’obiettivo del gruppo è rinnovare questo modello iconico, preservandone l’identità ma adattandolo alle nuove esigenze del mercato e alle normative ambientali.

L’impegno di Stellantis verso l’industria italiana si concretizza in un piano che guarda al futuro. La conferma della produzione della Fiat Panda fino al 2030 e l’introduzione della piattaforma STLA Small rappresentano un segnale forte per il settore automotive nazionale, coniugando tradizione e innovazione in una strategia di ampio respiro.