La rivoluzione silenziosa è in atto: il cambio manuale sta rapidamente avviandosi verso l’estinzione, trainato dalla crescita esponenziale delle trasmissioni automatiche e dall’ascesa delle auto ibride ed elettriche. Negli ultimi dieci anni, sono stati registrati aumento del 118% nelle vendite di vetture con trasmissioni automatiche, e si prevede un ulteriore incremento della loro quota di mercato nei prossimi anni.

La transizione verso la mobilità elettrificata è il principale motore di questo cambiamento. La maggior parte dei modelli Full Hybrid e Plug-in Hybrid adotta esclusivamente cambi automatici e persino il segmento delle auto sportive, tradizionalmente legato al piacere di guida manuale, sta abbracciando soluzioni sequenziali più performanti.

Un esempio interessante è rappresentato dalla Hyundai IONIQ 5 N, un’auto completamente elettrica che simula il funzionamento di un cambio sequenziale per offrire un’esperienza di guida nostalgica agli appassionati. Questo approccio bilancia innovazione tecnologica e tradizione, mostrando come l’industria automobilistica stia evolvendo per soddisfare esigenze diverse.

Dietro questa trasformazione si celano anche motivazioni economiche. Lo sviluppo parallelo di due tipologie di trasmissione comporta costi elevati per i costruttori, spingendoli a concentrarsi su una singola soluzione avanzata. Tuttavia, questa scelta ha contribuito all’aumento generale dei prezzi delle automobili in Europa.

Per molti automobilisti, il passaggio al cambio automatico rappresenta un miglioramento in termini di comfort e praticità quotidiana. Nonostante la nostalgia per il cambio manuale, questa transizione riflette un cambiamento più ampio nell’industria automobilistica, dove sostenibilità e innovazione tecnologica stanno ridefinendo le priorità.

E voi, quale preferite: la comodità dell’automatico o il controllo totale del manuale?